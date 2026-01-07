Entretenimento Zoe Saldaña se torna a segunda atriz mais lucrativa da história A estreia de “Avatar: Fogo e Cinzas” levou Zoe Saldaña a um novo marco nas bilheterias mundiais. Com o desempenho comercial do terceiro filme da franquia, a atriz superou Samuel L. Jackson e passou a ocupar a segunda posição entre os atores mais lucrativos de todos os tempos. Por Flipar

Wikimedia Commons / Gage Skidmore