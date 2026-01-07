Condomínio criado como ‘solução para favelas’ virou símbolo de luxo e tem casas avaliadas em milhões de reais

Localizado em uma encosta do bairro, o Parque Maria Cândida Pareto, como é chamado, voltou a chamar a atenção por conta da sua estética peculiar.
Apesar de sua aparência remeter às construções típicas de uma favela, o condomínio abriga imóveis de alto padrão, alguns avaliados em milhões de reais.
O conjunto foi projetado pelo renomado arquiteto Sérgio Bernardes em parceria com a extinta construtora Goldfeld.
Originalmente pensado como um modelo de habitação social organizada para encostas, o projeto serviria como alternativa ao crescimento desordenado das favelas.
No total, são 11 'andares' com 60 unidades em 'ruas empilhadas' que seguem o relevo do morro.
O apelido 'Favela de Luxo', que frequentemente viraliza nas redes sociais, nasceu do contraste visual.
A estética marcada por tijolos aparentes e becos internos lembra visualmente as comunidades cariocas, mas contrasta radicalmente com o perfil econômico de quem vive por lá.
Hoje em dia, o condomínio é frequentemente citado como um exemplo emblemático das desigualdades e dos símbolos urbanos do Rio de Janeiro.
Conhecido por sua atmosfera bucólica e arborizada, o Humaitá é um bairro tradicional do Rio de Janeiro, situado entre Botafogo, Lagoa e Jardim Botânico.
Alguns dos destaques do bairro sÃ£o sua oferta de bares, restaurantes e serviÃ§os, alÃ©m da proximidade com parques e Ã¡reas de lazer, como a Lagoa Rodrigo de Freitas.