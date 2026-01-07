Galeria

Condomínio criado como ‘solução para favelas’ virou símbolo de luxo e tem casas avaliadas em milhões de reais

Um condomínio construído em 1978 no bairro do Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, ganhou destaque recentemente na internet.

Por Flipar
Wikityke at English Wikipedia

Localizado em uma encosta do bairro, o Parque Maria Cândida Pareto, como é chamado, voltou a chamar a atenção por conta da sua estética peculiar.

Reprodução/Redes sociais

Apesar de sua aparência remeter às construções típicas de uma favela, o condomínio abriga imóveis de alto padrão, alguns avaliados em milhões de reais.

Reprodução/Redes sociais

O conjunto foi projetado pelo renomado arquiteto Sérgio Bernardes em parceria com a extinta construtora Goldfeld.

Domínio público/Acervo Arquivo Nacional

Originalmente pensado como um modelo de habitação social organizada para encostas, o projeto serviria como alternativa ao crescimento desordenado das favelas.

Fernando Frazão/Agencia Brasil

No total, são 11 'andares' com 60 unidades em 'ruas empilhadas' que seguem o relevo do morro.

Reprodução/Instagram

O apelido 'Favela de Luxo', que frequentemente viraliza nas redes sociais, nasceu do contraste visual.

Reprodução/Instagram

A estética marcada por tijolos aparentes e becos internos lembra visualmente as comunidades cariocas, mas contrasta radicalmente com o perfil econômico de quem vive por lá.

Reprodução/Instagram

Hoje em dia, o condomínio é frequentemente citado como um exemplo emblemático das desigualdades e dos símbolos urbanos do Rio de Janeiro.

Montagem/Divulgac?a?o

Conhecido por sua atmosfera bucólica e arborizada, o Humaitá é um bairro tradicional do Rio de Janeiro, situado entre Botafogo, Lagoa e Jardim Botânico.

Reprodução/Internet

Alguns dos destaques do bairro sÃ£o sua oferta de bares, restaurantes e serviÃ§os, alÃ©m da proximidade com parques e Ã¡reas de lazer, como a Lagoa Rodrigo de Freitas.

Hmaglione10/Wikimedia Commons

Veja Mais