Pernambuco já foi independente do Brasil; entenda a curiosa ‘Data Magna’

Neste mês de março — especificamente no dia 6/3 —, foi comemorado o feriado da Data Magna de Pernambuco, uma ocasião que marca o início da Revolução Pernambucana de 1817.

O movimento histórico tornou o estado uma república independente por 74 dias, antes da Independência do Brasil.

Inspirada por ideias liberais, a revolução foi liderada por religiosos, militares e outras figuras, como José de Barros Lima, o Leão Coroado, que desencadeou o levante ao assassinar o comandante português Manoel Barbosa.

Após a fuga do governador Caetano Pinto, uma junta foi formada, composta por representantes de diferentes setores, como o clero, o comércio e as forças armadas.

Eles instituíram uma Lei Orgânica, que estabeleceu a independência de Pernambuco, liberdade de imprensa e a igualdade entre os cidadãos. Dali a um ano, quando a revolução estivesse vitoriosa, eles iriam escrever a Constituição.

Lei Orgânica não era uma constituição, mas era, com certeza, um 'sonho de liberdade' [em relação a Portugal], um rascunho do que Pernambuco queria caso levasse adiante seu projeto de independência, completou o professor.

A república pernambucana chegou a nomear um embaixador e criar sua própria bandeira, mas foi derrotada em 20 de maio de 1817 por tropas portuguesas.

Como punição, Pernambuco perdeu parte de seu território, e muitos líderes do movimento foram presos ou executados.

Apesar do fim precoce, a Revolução Pernambucana é vista como um marco importante no processo de independência do Brasil, simbolizando um sonho de liberdade contra o domínio português.

Com uma população de pouco mais de 9 milhões de pessoas, Pernambuco (PE) é conhecido por sua rica história, belas praias e forte influência na economia no país.

Sua capital, Recife, é um dos principais centros urbanos do Nordeste e é famosa pelo turismo, principalmente por conta das praias.

Recife também é chamada de Veneza Brasileira devido à sua geografia cortada por rios e canais.

Outra cidade importante de Pernambuco é Olinda, declarada Patrimônio Mundial da UNESCO por seu centro histórico repleto de igrejas barrocas, casas coloridas e ladeiras charmosas.

Durante o período colonial, o estado se tornou um importante centro econômico devido à produção de açúcar, o que atraiu a atenção de potências estrangeiras, como os holandeses, que invadiram e ocuparam a região entre 1630 e 1654.

Esse período ficou marcado pela administração de Maurício de Nassau, que trouxe avanços urbanos e científicos para a então Capitania de Pernambuco.

Pernambuco desempenhou um papel crucial na história do Brasil. Foi palco de importantes eventos, como a Insurreição Pernambucana, que expulsou os holandeses do país, além da própria Revolução Pernambucana de 1817.

Culturalmente, Pernambuco é um dos estados mais ricos do Brasil. É o berço de manifestações culturais como o frevo, o maracatu e o manguebeat.

O Carnaval de Recife e Olinda é um dos mais famosos do país, especialmente o Galo da Madrugada, considerado o maior bloco carnavalesco do mundo.

A música pernambucana também ganhou destaque nacional e internacional com artistas como Chico Science, Lenine e Alceu Valença.

A culinária pernambucana é outro ponto forte, com pratos típicos como a feijoada pernambucana, o bolo de rolo (foto), o bolo Souza Leão, a cartola e o famoso buchada de bode.

Além das praias urbanas e selvagens, como Porto de Galinhas (eleita uma das mais belas do Brasil), o estado abriga o arquipélago de Fernando de Noronha (foto), um paraíso ecológico e destino turístico internacional.

No interior, o Sertão pernambucano revela paisagens únicas, como a Serra do Chapada do Araripe e o Vale do Catimbau (foto), conhecido por suas formações rochosas e sítios arqueológicos.

Economicamente, Pernambuco tem se destacado nos últimos anos com o crescimento de setores como tecnologia, turismo e indústria. O Porto de Suape, um dos maiores complexos industriais e portuários do Brasil, é um importante motor econômico para o estado.

