Vida turbulenta de Nelson Gonçalves é mostrada na forma de quadrinhos

Apesar do êxito artístico e financeiro, Nelson teve vida atribulada. A partir da década de 1960, enfrentou um período turbulento marcado pelo vício em cocaína, que abalou sua carreira, suas finanças e sua vida pessoal. O escândalo em torno de sua prisão por porte da droga, em 1966, quase destruiu sua reputação e o afastou dos palcos.