Filmes e Séries Callum Turner é apontado como o novo James Bond por jornal; Dua Lipa seria responsável por música tema O ator britânico Callum Turner foi apontado pelo jornal “Daily Mail” como o escolhido para interpretar o novo James Bond, sucedendo Daniel Craig no papel do agente 007. Segundo a publicação, a informação já circula entre pessoas próximas ao ator, embora ainda não exista confirmação oficial da Amazon MGM Studios, responsável pela franquia desde 2025. Por Flipar

Wikimedia Commons / UKinUSA