Celebridades e TV

Caco Ciocler, 54 anos: entre teatro e TV, a trajetória do ator que ganhou fama em novelas

Carlos Alberto Ciocler, conhecido como Caco Ciocler, completou 54 anos em 27/09/2025. O ator, paulista da capital, esteve no ar em' Vale Tudo', dando vida a Estéban, um marchant espanhol sofisticado e inédito no remake.

Por Flipar
reprodução/instagram

Estéban vivia um romance com Celina (Malu Galli), relação que não existia na versão original da novela. Inicialmente, o personagem propôs a Celina uma vida livre das amarras familiares e se viu vítima de uma armação de Odete (Debora Bloch), o que causou a separação do casal.

Reprodução/TV Globo

Caco chegou a fazer terapia para interpretar Estéban, segundo ele 'um homem extremamente charmoso, com sofisticação de berço e bom gosto'. Após deixar a trama em junho, o ator foi convidado a retornar à novela devido à boa recepção do público.

Reprodução/TV Globo

Além de ator e diretor, Caco é biólogo formado pela Universidade de São Paulo (USP), com atuação em laboratório, e também estudou engenharia química.

reprodução/instagram

Desde pequeno, Caco já demonstrava vocação para os palcos, embora seus pais não tenham apoiado sua escolha profissional inicialmente. Antes de completar 10 anos, já integrava o grupo de teatro amador do clube Hebraica, onde iniciou sua trajetória artística.

imagem ilustrativa/gemini ia

Determinado, ele seguiu seu caminho e formou-se pela Escola de Arte Dramática.' Aos 17 anos, estreou profissionalmente com a peça 'Ecos', recebendo elogios da crítica.

reprodução

Em 1995, devido ao bom desempenho que apresentou na peça 'Píramo e Tisbe', recebeu o Prêmio Mambembe de Melhor Ator Coadjuvante e ainda assinou contrato de dois anos com a TV Globo.

reprodução

Afinal, durante uma das apresentações do espetáculo, o diretor Luiz Fernando Carvalho — responsável pela novela 'O Rei do Gado' — estava na plateia. Impressionado com a atuação de Caco, não hesitou em convidá-lo para integrar o elenco da trama, marcando sua estreia na televisão em 1996.

divulgação

Na ocasião, ele interpretou o jovem Geremia Berdinazzi, personagem que mais tarde seria interpretado por Raul Cortez. Sua atuação chamou a atenção da crítica especializada e lhe rendeu o Prêmio APCA na categoria Revelação Masculina.'

reprodução

Nos quatro anos seguintes à sua estreia, teve participações discretas em novelas, com personagens de pouca repercussão. Nesse período, contudo, destacou-se no teatro com a montagem de 'Rei Lear', pela qual foi reconhecido com o Prêmio Qualidade Brasil de Melhor Ator.'

Reprodução

No cinema, debutou com o filme 'Caminho dos Sonhos', estrelado por Taís Araújo e Elliott Gould. O protagonismo veio em 'Bicho de Sete Cabeças' (2001), um dos filmes mais premiados do Brasil.

reprodução de video

Em 2005, o ator foi alçado ao posto de galã ao interpretar Ed Talbot na novela 'América', formando par romântico com Deborah Secco e conquistando o público com sua atuação.

reprodução/ tv globo

Um dos papéis marcantes de Caco Ciocler na televisão se deu em 'Páginas da Vida' (2006). Na ocasião, viveu o fotógrafo Renato, personagem que cresceu com a aceitação do público.

reprodução/instagram

Caco participou da novela 'Salve Jorge' (2012), de Glória Perez. O personagem não caiu nas graças do público sendo, segundo o ator, bastante odiado.

reprodução/tv globo

No mesmo ano, ganhou o prêmio de Melhor Ator no Festival do Rio por sua atuação no longa 'Disparos'. No filme, interpretou um delegado rígido que confronta um fotógrafo acusado de omissão de socorro. A trama envolve o atropelamento de motoqueiros por um carro desconhecido.

reprodução

No currículo, Caco Ciocler acumula uma ampla variedade de personagens em novelas e minisséries — de vilões e mocinhos a intelectuais, delegados e até príncipes — demonstrando sua versatilidade como ator.

reprodução/instagram

Sua experiÃªncia como diretor tambÃ©m merece menÃ§Ã£o. Entre seus trabalhos mais reconhecidos estÃ£o os curtas 'TrÃ³pico de CÃ¢ncer' e 'O Dia M', ambos premiados e elogiados pela crÃ­tica. E venceu o PrÃªmio Quem na categoria Melhor Diretor de teatro pela peÃ§a 'Na SolidÃ£o dos Campos de AlgodÃ£o'.

reproduÃ§Ã£o/instagram

Engajado no teatro, não limitou-se ao protagonismo em 'Rei Lear'. Ele também desenvolveu forte interação com o público em '45 Minutos', ganhando merecido reconhecimento por parte da crítica.

reprodução

De origem judaica, Caco Ciocler é praticante do judaísmo. Em 2024, reviveu tradições de sua família ao se casar com a mestre em Psicologia, Paula Cesari. O casamento teve as tradicionais danças judaicas, que aprendeu ainda na infância.

reprodução/instagram

O ator é pai de Bruno, fruto de seu relacionamento com a atriz Lavínia Lorenzon. Ele também foi casado com a videoartista e apresentadora Marina Previato.

Acervo Pessoal

Ao longo de mais de três décadas de carreira, Caco Ciocler construiu uma trajetória marcada pela versatilidade, profundidade e coragem artística. Seja no teatro, no cinema ou na televisão, ele se reinventa a cada papel, emocionando o público com atuações intensas e memoráveis.

reprodução

Veja Mais