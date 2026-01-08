Conheça os lugares onde foram gravadas as cenas do novo ‘Frankenstein’

Para recriar a atmosfera gótica e sombria do romance de Mary Shelley, a produção filmou em locações históricas, como mansões, palácios e catedrais europeias.
As gravações tiveram início no começo de 2024, em Toronto, no Canadá, e depois seguiram para o Reino Unido e outras regiões da Europa.
A diretora de arte Tamera Deverell foi responsável por dar vida à estética do período, enfatizando elementos que remetem ao clima do filme.
A residência de Frankenstein, por exemplo, não corresponde a um único endereço: várias construções foram combinadas para formar os diferentes ambientes.
Uma das locações é a Gosford House, mansão do século 18 na Escócia, também utilizada na série 'Outlander', usada para as cenas que mostram a fachada e o hall de entrada.
A sala de jantar — repleta de obras de Rembrandt e Van Dyck — fica na Wilton House, na Inglaterra, locação famosa pelas séries 'The Crown' e 'Bridgerton'.
Outros cenários incluem a Burghley House, também na Inglaterra, que cedeu o quarto do protagonista e a 'Sala do Céu'.
A mansão do século 16 é considerada uma das mais esplendorosas da era elisabetana.
O salão de baile de Dunecht House, que fica na Escócia, é onde foram filmadas as partes da biblioteca que aparecem no longa.
As gravações externas também receberam atenção especial: ruas estreitas de paralelepípedos, fachadas escurecidas e casas antigas compõem a ambientação.
Entre os locais utilizados estão Royal Mile, Giles Street, High Street, todos na Escócia.
Uma passagem estreita feita de pedra e cercada por construções escuras, conhecida como Bakehouse Close, também fez parte das filmagens.
Nas cenas em que Victor estava dedicado aos seus estudos, foi usado o Hospitalfield House, na Escócia, com sua arquitetura medieval e tijolos avermelhados.
No dia a dia, o local funciona como um centro de artes e fica aberto ao público durante alguns fins de semana.
Para reforçar o clima sombrio do enredo, del Toro utilizou ainda a Catedral de Glasgow, cujos vitrais e abóbadas ajudam a compor a atmosfera dramática das cenas.
Por fim, a desolação do Ártico foi recriada em Toronto, no Canadá, com o auxílio de efeitos visuais.
Para isso, foram gravadas cenas no bairro Port Lands e no Lago Nipissing, que precisaram ser compostas por neblina e, e claro, muito gelo.