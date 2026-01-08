Entretenimento Elvis faria 91 anos: Documentário de Baz Luhrmann mostra imagens inéditas do Rei do Rock Elvis Presley faria 91 anos em 8 de janeiro de 2026. Um novo documentário dirigido por Baz Luhrmann, intitulado 'EPiC: Elvis Presley in Concert', celebra o legado do cantor quase 50 anos após sua morte. O filme foca nos anos de residência do cantor no International Hotel em Las Vegas, de 1969 a 1976. Por Flipar

