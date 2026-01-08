Entretenimento

Elvis faria 91 anos: Documentário de Baz Luhrmann mostra imagens inéditas do Rei do Rock

Elvis Presley faria 91 anos em 8 de janeiro de 2026. Um novo documentário dirigido por Baz Luhrmann, intitulado 'EPiC: Elvis Presley in Concert', celebra o legado do cantor quase 50 anos após sua morte. O filme foca nos anos de residência do cantor no International Hotel em Las Vegas, de 1969 a 1976.

Divulgação

Lançado no Festival Internacional de Cinema de Toronto, o documentário apresenta imagens raras e inéditas de suas performances. A obra oferece aos fãs uma visão renovada da carreira de Elvis, reafirmando seu status como um dos maiores ícones da música. Ainda não há data oficial para seu lançamento, porém.

Reprodução/EPIC 2025 by Baz | Elvis Presley in Concert 2025 - Trailer Elvis 2025 - Teaser EPIC by Baz Luhrmann

Conhecido como o 'Rei do Rock and Roll', ele revolucionou o jeito de cantar e de dançar. Chocou e conquistou. Conheça, então, sua trajetória. Elvis Aaron Presley nasceu em 8 de janeiro de 1935, em uma casa humilde de Tupelo, Mississippi.

wikimedia commons/Judson McCranie

Crescido em uma família humilde, Elvis demonstrou desde cedo uma paixão incontrolável pela música.

wikimedia commons/domínio público

O pequeno rádio da casa era sua janela para um mundo de sons, com o qual Elvis já se deliciava com as melodias do blues, do country e do gospel.

wikimedia commons/domínio público

Em 1953, com apenas 18 anos, Elvis gravou suas primeiras músicas na Sun Records, em Memphis, Tennessee.

wikimedia commons/MorenaClara

Na época, o produtor Sam Phillips buscava em Elvis um som que unisse o público negro e branco.

wikimedia commons/domínio público

Ele percebeu que unir a voz rouca e os movimentos de quadril inconfundíveis de Elvis seria uma fórmula perfeita para o sucesso.

domínio público/wikimedia commons

Com sua mistura única de rockabilly, blues e country, Presley trouxe uma energia e estilo revolucionários para o cenário musical da época.

domínio público/wikimedia commons

Presley lançou seu primeiro hit, 'That's All Right', em 1954, e logo depois assinou com a RCA Victor.

RCA Records/domínio público

Seu single 'Heartbreak Hotel', lançado em 1956, atingiu o topo das paradas e o catapultou para a fama.

RCA Records/Wikimedia Commons

A partir daí, ele lançou uma série de sucessos que se tornaram clássicos, incluindo 'Hound Dog', 'Jailhouse Rock', 'Love Me Tender', e 'Suspicious Minds'.

Domínio Público/Wikimedia Commons

Sua música, que mesclava ritmos negros e brancos, era vista como uma ameaça pela sociedade conservadora da época. No entanto, a juventude o abraçou como um símbolo de rebeldia e liberdade.

Domínio Público/Wikimedia Commons

As apresentações de Elvis na televisão foram um divisor de águas. Seus movimentos e sua energia contagiante chocaram e fascinaram o público.

Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. - Wikimédia Commons

Seu estilo único, com roupas justas e cabelos compridos, revolucionou a moda masculina. Ele quebrou tabus e desafiou padrões de beleza da época.

reprodução

Além de sua carreira musical, Elvis também foi um ator de sucesso, estrelando 31 filmes ao longo de sua carreira, começando com 'Love Me Tender' em 1956.

reprodução

Apesar das críticas mistas sobre suas habilidades de atuação, seus filmes foram extremamente populares entre os fãs.

reprodução

Elvis também serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos, sendo convocado em 1958 e servindo na Alemanha até 1960.

Wikimedia Commons/Vittoriano Rastelli

Durante este período, ele conheceu Priscilla Beaulieu, com quem se casou em 1967 — eles se separaram em 1972. O casal teve uma filha, Lisa Marie Presley, nascida em 1968.

reprodução/instagram

O estilo de vida de Elvis, marcado por performances intensas e um ritmo frenético de gravações, acabou cobrando seu preço. Na década de 1970, ele começou a lutar contra problemas de saúde, incluindo vício em medicamentos prescritos.

wikimedia commons/MGM

Elvis Presley faleceu em 16 de agosto de 1977, em sua casa, Graceland, em Memphis, Tennessee, aos 42 anos. Sua morte foi atribuída a problemas cardíacos, agravados pelo abuso de medicamentos.

Divulgação

Ao longo dos anos, a mansão de Elvis em Memphis, Graceland, se tornou um dos locais turísticos mais visitados dos Estados Unidos.

flickr/Joseph Novak

Elvis deixou um legado duradouro na mÃºsica e na cultura popular. Ele Ã© um dos artistas mais populares de todos os tempos, com vendas estimadas em mais de 500 milhÃµes de discos em todo o mundo.

RCA Records/domÃ­nio pÃºblico

