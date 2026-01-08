Entretenimento Mãe de Beyoncé revela origem do nome da neta Blue Ivy A mãe de Beyoncé, Tina Knowles, revelou que o nome da neta Blue Ivy veio de um apelido carinhoso usado pela família porque, no ultrassom durante a gravidez, a bebê parecia ter o tamanho de um mirtilo (“blueberry”) — e o nome acabou ficando como “Blue” Por Flipar

Twitter @beyoncebrasil