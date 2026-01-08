Entretenimento

Mãe de Beyoncé revela origem do nome da neta Blue Ivy

A mãe de Beyoncé, Tina Knowles, revelou que o nome da neta Blue Ivy veio de um apelido carinhoso usado pela família porque, no ultrassom durante a gravidez, a bebê parecia ter o tamanho de um mirtilo (“blueberry”) — e o nome acabou ficando como “Blue”

Por Flipar
Twitter @beyoncebrasil

Alguns artistas - brasileiros e estrangeiros - têm filhos com nomes fora do padrão, que chamam atenção e causam polêmica. Uns gostam, outros não. Questão de gosto. Veja filhos de personalidades que têm nomes incomuns.

Reprodução / Instagram

Anja - Filha da modelo gaúcha, de carreira internacional, Alessandra Ambrósio.

Instagram @anjalouise.a.m

North West - Filha de Kim Kardashian e Kanye West. Em português significa Norte Oeste.

Instagram

Dusty Rose e Gio Grace- As filhas do cantor Adam Levine com Behati Prinsloo têm nomes incomuns. Dusty Rose, se traduzido ao pé da letra, significa “Rosa Empoeirada”.

reprodução/Instagram

Monroe e Moroccan - Estes são os nomes dos filhos gêmeos de Mariah Carey e Nick Cannon (hoje divorciados). O casal queria nomes com a letra M. Monroe se refere a Marylin Monroe, de quem Mariah é fã. E Morroccan se inspira em Marrocos, local onde Nick pediu Mariah em casamento.

reprodução/Instagram

Indio Falconer, Avri Roel e Exton Elias - Indio Falconer Downey, nascido em 7/9/1993, é filho do ator com a atriz Deborah Falconer. Avri Roel e Exton Elias são da atual mulher, Susan.

reprodução/Instagram

Mano - O filho de Marisa Monte se chama Mano Wladimir. Mano, geralmente, é a forma como as pessoas tratam irmãos ou amigos. Mas é o nome do rapaz.

Reprodução Instagram

Hazel - Filha de Julia Roberts e Danny Moder.Em português significa Avelã

Reprodução de Instagram

Egypt - Filho de Alicia Keys. Em português significa Egito.

Twitter @aliciakeys

Preta Gil - O nome da cantora, filha de Gilberto Gil, é simples e direto. Mas incomum. Gil contou que teve que bater pé para conseguir o registro. Ele ponderou: Branca pode, Clara pode, então Preta pode.

Reprodução/Instagram

Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence Thurman-Busson - Acredite, este é o nome de registro da filha de Uma Thurman e Arpad Busson que os amigos, na camaradagem, chamam apenas de Luna.

reprodução/Instagram

Ilha, Luã, Rayra e Petra - Esses são os nomes dos filhos do ator Maurício Mattar. Cada um tem uma mãe diferente. Ilha é filha do ator com a modelo Shay Dufau. Petra é filha da atriz Fabiana Sá. Rayra é filha Flávia Graice, da família de lutadores Gracie. Luã é filho da cantora Elba Ramalho.

Reprodução/Instagram

Brooklyn - Filho de David e Victoria Beckham. Nome de um dos bairros mais populares de Nova York.

Instagram @brooklynpeltzbeckham

Milan - Filho de Shakira e Gerard PiquÃ©. Nome do clube italiano.

Instagram @shakira

Senor - Um dos filhos de Patrícia Abravanel recebeu o nome real do vovô, o apresentador Sílvio Santos, que tem nome de batismo de Senor Abravanel.

reprodução/redes sociais

Apple - Filha de Gwyneth Paltrow e Chris Martin. Em português significa Maçã.

instagram @gwynethpaltrow

Alegria - Uma das filhas do cantor e compositor Gilberto Gil se chama Alegria.

reprodução/redes sociais

Pilot Inspektor - Filha de Jason lee e Beth Riesgraf .Em portuguÃªs significa Inspetor Piloto.

Youtube Canal TheStereoSoundAgency

Bear Blue - Filha de Christopher Jarecki e Alicia Silvestone. Em português significa Urso Azul.

Instagram @aliciasilverstone

Kulture - Filha de Cardi B e Offset.Em português significa Cultura.

Instagram @iamcardib

Reign - Filho de Scott Disick e Kourtney Kardashian. Em português significa Reinado

Instagram @kourtneykardash

Summer Rain - Filha de Christina Aguilera. Em português significa Chuva de Verão.

Instagram @xtina

Sunday Rose - Filha de Nicole Kidman. Em português significa Rosa de Domingo.

Reprodução de Instagram

Guy - Filho de Jonatas Faro e Danielle Winits. Em português significa Rapaz, Cara

Instagram @lawinits

Moon Unit - Filha de Frank Zappa e Adelaide Gail Zappa.Em português significa Unidade da Lua.

Instagram @lzappayoga

Poppy Honey , Daisy Boo, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear e River Rocket Blue - Filhos de Jamie Olivier e Juliette Norton - Em português significam Mel de Papoula, Surpresa (ou susto) de Margarida, Florescer da Pétala Arco-Íris, Amigo Urso e Rio Foguete Azul.

Youtube Canal jamie Oliver

Kal-El - Filho de Nicolas Cage e Alice Kim - Este é o nome kriptoniano de Clark Kent, ou seja, o nome do Super-Homem no seu planeta de origem.

Youtube Canal gabut vlogg

Harley Quinn - Filha de Kevin Smith e Jennifer Schwalbach Smith - É o nome da personagem cujo alter ego é a psicótica Arlequina, da DC Comics.

Gage Skidmore - Wikimédia Commons

Sarah Sheeva (nascida Riroca), Zabelê, Nãna Shara, Pedro Baby, Krishna Baby e Kriptus - Todos de Baby do Brasil e Pepeu Gomes. Riroca quis mudar o nome e foi permitido porque a lei dá direito de troca quando o nome pode ser a alvo de forte constrangimento. Ela assumiu a identidade de Sarah Sheeva.

Reprodução INstagram

Scout LaRue - Filho de Demi Moore e Bruce Willis - Scout significa olheiro, batedor ou escoteiro.

Instagram @scoutlaruewillis

X AE A-XII e Exa Dark Siderael - O empresário bilionário Elon Musk extrapolou. Essas letras e códigos aí são os nomes de seus filhos.

Reprodução/Instagram

Lestat - Quem viu o filme 'Entrevista Com o Vampiro' (1990) lembra que esse é o nome do vampiro interpretado por Tom Cruise. A atriz Mayana Moura deu ao filho esse nome, que tem origem francesa e significa raro ou urgência.

reprodução/Instagram

Samba, Flor Maria, Luz Bella e Maria Aimée - Esses são os nomes dos filhos de Seu Jorge. Flor e Luz são do casamento com Mariana Jorge; Maria Aimée da relação com Fernanda Mesquita. E Samba é do casamento com Karina Barbieri.

reprodução Instagram

Veja Mais