Prefeito de Sobral cria polêmica ao anunciar réplica gigante da Estátua da Liberdade

Oscar Rodrigues, do partido União Brasil, comunicou a intenção de construir no município uma réplica da Estátua da Liberdade com 94 metros de altura.
A estátua seria erguida na região da divisa entre os distritos de Jordão e Boqueirão.
Segundo o prefeito, o monumento teria como principal objetivo fortalecer o turismo, estimular o comércio e ampliar a visibilidade da cidade.
Apesar do discurso voltado ao desenvolvimento econômico, o projeto tem sido alvo de críticas pela ausência de informações técnicas e financeiras.
Até o início de janeiro, não haviam sido divulgados orçamentos detalhados, estudos de viabilidade econômica ou projetos executivos.
Também há indefinições sobre aspectos básicos, como se os 94 metros se referem apenas à estátua ou incluem pedestal e estruturas complementares.
A implantação de um monumento desse porte pode exigir intervenções viárias, criação de estacionamentos, reforço de segurança, sinalização, serviços de emergência e adequações em saneamento e mobilidade.
Contudo, além de não haver estudos públicos sobre impacto ambiental, não há informações sobre quais órgãos seriam responsáveis pelo licenciamento.
Foram levantados questionamentos sobre quando e como a iniciativa será formalizada nos canais oficiais da prefeitura, com documentação pública e mecanismos de prestação de contas.
No fim de 2025, o Ceará chamou a atenção para a inauguração de outra estátua gigante, a de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Crato.
O monumento tem 54 metros de altura e é um dos maiores desse tipo no Brasil — para se ter uma ideia, o Cristo Redentor, no Rio, tem 38 metros.
Outra estátua apontada como uma das maiores Brasil é a de Santa Rita de Cássia, que fica em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ela chega a 56 metros de altura, contando com o pedestal.