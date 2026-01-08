Galeria

Prefeito de Sobral cria polêmica ao anunciar réplica gigante da Estátua da Liberdade

Um anúncio feito pelo prefeito de Sobral, no interior do Ceará, gerou controvérsia nas redes sociais.

Oscar Rodrigues, do partido União Brasil, comunicou a intenção de construir no município uma réplica da Estátua da Liberdade com 94 metros de altura.

A estátua seria erguida na região da divisa entre os distritos de Jordão e Boqueirão.

Segundo o prefeito, o monumento teria como principal objetivo fortalecer o turismo, estimular o comércio e ampliar a visibilidade da cidade.

Apesar do discurso voltado ao desenvolvimento econômico, o projeto tem sido alvo de críticas pela ausência de informações técnicas e financeiras.

Até o início de janeiro, não haviam sido divulgados orçamentos detalhados, estudos de viabilidade econômica ou projetos executivos.

Também há indefinições sobre aspectos básicos, como se os 94 metros se referem apenas à estátua ou incluem pedestal e estruturas complementares.

A implantação de um monumento desse porte pode exigir intervenções viárias, criação de estacionamentos, reforço de segurança, sinalização, serviços de emergência e adequações em saneamento e mobilidade.

Contudo, além de não haver estudos públicos sobre impacto ambiental, não há informações sobre quais órgãos seriam responsáveis pelo licenciamento.

Foram levantados questionamentos sobre quando e como a iniciativa será formalizada nos canais oficiais da prefeitura, com documentação pública e mecanismos de prestação de contas.

No fim de 2025, o Ceará chamou a atenção para a inauguração de outra estátua gigante, a de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Crato.

O monumento tem 54 metros de altura e é um dos maiores desse tipo no Brasil — para se ter uma ideia, o Cristo Redentor, no Rio, tem 38 metros.

Outra estátua apontada como uma das maiores Brasil é a de Santa Rita de Cássia, que fica em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ela chega a 56 metros de altura, contando com o pedestal.

