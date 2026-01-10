Filmes e Séries Keira Knightley diz que sucesso de “Piratas do Caribe” foi traumático Keira Knightley afirmou, em entrevista à Variety, que a experiência em “Piratas do Caribe” teve um impacto profundamente traumático em sua vida pessoal. A atriz revelou que o sucesso repentino da franquia, lançada em 2003, quando ela tinha apenas 18 anos, trouxe um nível de fama e exposição para o qual não estava preparada. Por Flipar

Keira Knightley / Reprodução Youtube