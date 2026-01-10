Celebridades e TV Nanda Marques entra em nova novela e assume namoro com José Loreto A atriz Nanda Marques é a nova contratada da Globo e integrará o elenco de “Quem Ama Cuida”, próxima novela das nove da emissora. O contrato foi assinado nesta semana, após a atriz ser aprovada em testes conduzidos pela diretora Amora Mautner. Por Flipar

Reprodução Instagram /@nandamaarques