Celebridades e TV Amy Madigan: saiba quem é a atriz de ‘A Hora do Mal’ que venceu Ariana Grande no Critics Choice Amy Madigan conquistou o Critics Choice Awards 2026, no domingo 4/1, com “A Hora do Mal”, ao vencer na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante pelo papel de tia Gladys. Esta, aliás, foi a primeira vez em que a atriz recebeu – e venceu – uma indicação na referida premiação. Por Flipar

reprodução