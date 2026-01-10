Estilo de Vida

Tribo causa assombro com casas no topo das árvores a 35 metros de altura

Na província de Papua, na Indonésia, uma tribo ganhou fama por construir suas moradias no topo de árvores que podem chegar a 35 metros de altura!

Carsten ten Brink/Creative Commons

As casas são erguidas sobre uma árvore principal reforçada, usando plataformas de bambu amarradas com cipós e cobertas com folhas de palmeira.

Carsten ten Brink/Creative Commons

O processo é um trabalho coletivo dos Korowai e pode durar vários dias.

Reprodução do Flickr Markus Fleute

As moradias elevadas são uma estratégia de sobrevivência que protege as famílias da umidade, enchentes, insetos e animais selvagens.

Carsten ten Brink/Creative Commons

Antigamente, as casas no alto de árvores também serviam de defesa contra tribos rivais que pudessem tentar atacar de alguma forma.

Carsten ten Brink/Creative Commons

Um aspecto interessante é que a altura tem significado e pode indicar prestígio, embora nem todas sejam usadas de fato como moradia.

Reprodução do Flickr yaniruma

As casas podem abrigar de 4 a 12 pessoas e cada uma tem um fogo central que serve tanto para cozinhas quanto para afastar pequenos animais.

Reprodução do Youtube

Quando a estrutura se deteriora ou é considerada 'impura', a família a abandona e constrói uma nova.

Carsten ten Brink/Creative Commons

Considerados uma das Ãºltimas tribos isoladas do planeta, os Korowai sÃ³ tiveram contato externo na dÃ©cada de 1970.

ReproduÃ§Ã£o do Flickr Ondrej Pavelka

Apesar de parte deles já viver em áreas ribeirinhas, as casas nas árvores seguem como símbolo de sua cultura.

Reprodução do Youtube

A província de Papua, onde vivem os Korowai, fica situada na porção ocidental da ilha da Nova Guiné, fazendo parte da Indonésia. Sua capital é Jayapura.

blackinkstudio07 por Pixabay

É uma região de grande diversidade étnica e cultural, com centenas de grupos indígenas e línguas locais.

Reprodução de Youtube

Historicamente, foi uma colônia holandesa até 1963, quando passou a ser administrada pela Indonésia. A incorporação formal ocorreu em 1969.

Reprodução do Flickr Kurt Gross

O ponto mais alto da Indonésia (4.884 metros), o Puncak Jaya, fica localizado nos Montes Maoke, em Papua.

Reprodução/YouTube

A província e as áreas vizinhas possuem vastos recursos naturais, incluindo petróleo, níquel, cobalto, ouro e cobre.

Reprodução do Flickr Kevin Costan

Um dos projetos mais conhecidos é a mina de Grasberg, considerada uma das maiores minas de ouro e de cobre do mundo.

Flickr Paul Q. Warren

Apesar da riqueza natural, Papua enfrenta desafios sociais, desigualdade econômica e debates políticos sobre autonomia.

Reprodução do Flickr ruth sembiring

Movimentos secessionistas, como o 'Movimento Papua Livre', lutam pela independência da região, o que gera tensões e conflitos na área.

Reprodução/YouTube

