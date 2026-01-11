Celebridades e TV De socialite a empresária de sucesso e artista: Paris Hilton se diz ‘sobrevivente dos anos 2000’ Paris Hilton é uma das figuras mais icônicas da cultura pop, que transformou a imagem de socialite – foi, inclusive, perseguida por paparazzi – num império multifacetado, conectando moda, música e negócios. Personalidade da mídia e referência de estilo, hoje se diz 'sobrevivente dos anos 2000, capaz de enfrentar qualquer desafio'. Por Flipar

reprodução/ instagram