Mistério felino: gatos de Van têm um olho de cada cor

O Castelo de Van, construído no século 9 a.C., é uma das fortalezas impressionantes da Anatólia e guarda inscrições cuneiformes que revelam detalhes da antiga civilização. Suas muralhas resistem ao tempo e oferecem vistas panorâmicas do lago e da cidade, tornando-se ponto turístico essencial. O local permite que visitantes caminhem por espaços que já foram estratégicos para defesa e poder.