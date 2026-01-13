Turbinas eólicas ameaçam e causam morte de animais

Pesquisas recentes mostram que o impacto físico das pás é o principal motivo das mortes, e não as mudanças de pressão do ar. A cientista Winifred Frick defende que a operação dos parques eólicos seja revista para reduzir os riscos.
Embora essencial na transição energética, a energia eólica precisa ser mais sustentável. Medidas como desligamento temporário das turbinas e sensores que detectam morcegos já demonstraram reduzir significativamente a mortalidade.
Morcegos são os únicos mamíferos voadores. Eles, geralmente, causam medo nas pessoas. Parte por causa de seu aspecto de ratazana com asas, parte por causa da cultura que associa morcegos a vampiros. Veja algumas curiosidades sobre esta espécie tão temida.
Às vezes eles surpreendem. Em meados de 2022, funcionários da Biblioteca Pública de Camas, no estado de Washington (EUA), tomaram um susto quando arrumavam livros nas estantes. Um morcego estava dormindo numa prateleira.
Curiosamente, por uma incrível coincidência, o animal estava bem ao lado do livro que se chama 'Bats at the Library' ('Morcegos na Biblioteca') . O registro foi feito pelo portal The Dodo.
O maior morcego do mundo é o dourado-filipino. Ele chega a ter um metro de altura e 1,70 metro de comprimento com as asas abertas.
Mas, apesar da aparência aterrorizante, o morcego-dourado-filipino é inofensivo para os seres humanos. Ele só se alimenta de frutas. Este morcego consegue voar a 1.100 metros de altitude
Outro morcego enorme é o Morcego-Gigante-Australiano: mais de 30 cm de altura, 1,50 metro com asas abertas. Ironicamente também inofensivo aos seres humanos. Mas quem chegaria perto?
Já o menor morcego do mundo é o Nariz-de-Porco-de-Kitti, que, por sinal, é o menor mamífero do planeta. Ele é encontrado na Tailândia e em Myanmar. Tem apenas 3 cm de envergadura e pesa 2 gramas.
A maioria dos morcegos é frugívora, ou seja, se alimenta de frutos. Há também espécies que comem insetos ou pequenos vertebrados.
Por se alimentarem de insetos, os morcegos acabam fazendo um controle de pragas urbanas, como moscas e mosquitos.
Das 1.100 espécies catalogadas, apenas três se alimentam de sangue.São os morcegos-vampiros, divididos em três espécies pela América (do México ao Brasil, Chile e Argentina).
Eles atacam, principalmente, porcos. Mas também são perigosos para o gado. Dificilmente avançam em seres humanos, pois percebem a ameaça quando dão voos rasantes para verificação de território.
Apesar do mito popular, os morcegos não são cegos. Sua visão só permite enxergar em preto e branco. Porém a capacidade de visão dos morcegos é perfeitamente adaptada para locais de pouca luminosidade.
Mas os morcegos não dependem da visão para se deslocar. Sua principal fonte de orientação é a ecolocalização, uma espécie de radar natural. Eles emitem sons através dos focinhos grandes e dobrados. Algumas espécies alteram o formato da orelha para captar sinais.
É possível encontrar morcegos em todo o planeta, menos nos polos. Mas a maioria vive na América do Sul e na América Central.
A asa do morcego é formada principalmente por três dedos (terceiro, quarto e quinto) que dão suporte a um tecido suave - a membrana alar - empregada no voo. São asas macias e quentes.
Os predadores dos morcegos são corujas, gaviões, a ave anu-branco e até mesmo morcegos carnívoros. E, nos ambientes urbanos, os gatos têm matado muitos morcegos.
E se você acha que esses morcegos são feios, olha só o Morcego Nariz-de-Folha. É considerado o mais feio do planeta. Só que esse focinho horroroso é ótimo para a localização, pois facilita a emissão do som. Ele foi encontrado no Vietnã.
Os morcegos estão entre os animais mais antigos da terra. O fóssil do mamífero mais antigo encontrado data de aproximadamente 50 milhões de anos.
Os morcegos são importantes para a preservação das florestas. Eles podem espalhar sementes por centenas de quilômetros, através de seus excrementos! Como as abelhas, os morcegos também são polinizadores.
Em locais e épocas com baixa oferta de alimentos, os morcegos conseguem hibernar por três meses até que o tempo melhore e eles voltem a encontrar presas e frutos. Eles reduzem a temperatura corporal e os batimentos cardíacos para sobreviver no período.
Há muito, os morcegos inspiram a arte e a cultura. O super-herói Batman é o homem-morcego, que enfrentou o medo desses animais e passou a se inspirar neles.
“Por que um morcego? Porque eu temo morcegos, e eu transformarei o meu medo, no medo deles!” (Bruce Wayne, em 'Batman Begins', 2005).
Drácula também se transforma em morcego. Mais uma associação da figura mítica do vampiro com o mamífero voador.
Para fechar, mais algumas curiosidades: os morcegos não apenas voam, mas também andam e até correm.
Eles vivem em cavernas, tocas, buracos, troncos ocos de árvores. Muitas vezes, saem em revoada, centenas e até milhares ao mesmo tempo.
Eles ficam de cabeça para baixo porque é a posição mais prática para alçar voo. E se enrolam nas asas porque assim mantêm o corpo aquecido enquanto dormem.
E você? Tem medo de morcegos ou reagiria com calma se encontrasse um na sua casa?