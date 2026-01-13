Fenômeno global, Bad Bunny já superou números de Taylor Swift e Shakira; veja

Em apenas 12 shows, o artista arrecadou 107 milhões de dólares (cerca de R$ 576 milhões), superando marcas históricas de ícones como Shakira e Karol G.
A estreia aconteceu no Caribe, com duas apresentações na República Dominicana, que reuniram mais de 64 mil pessoas e renderam US$ 7,9 milhões.
No México, Bunny realizou oito shows esgotados no Estadio GNP Seguros, atraindo 518 mil espectadores e arrecadando US$ 86,7 milhões, com média superior a US$ 10 milhões por noite — um feito inédito no estádio.
Apesar de Shakira ter vendido mais ingressos no total em 12 datas no mesmo local, o porto-riquenho a superou financeiramente, mesmo com menos apresentações.
A nova etapa começa agora na América do Sul, com shows no Chile e no Brasil, e ainda restam cerca de 75% da turnê mundial, incluindo estreias na Austrália, Japão e Europa.
Mantido o ritmo atual, a expectativa é que Bad Bunny supere sua própria turnê de 2022, na qual arrecadou US$ 314 milhões, consolidando a Debí Tirar Más Fotos como a maior turnê de sua trajetória.
Nascido em Vega Baja, em Porto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio, popular Bad Bunny, cresceu alimentando o desejo de viver da música.
Antes de alcançar reconhecimento internacional, ele cursou comunicação audiovisual na universidade e trabalhou como empacotador em um supermercado, enquanto produzia canções de forma independente.
Em 2016, ele começou a divulgar suas músicas no SoundCloud, ainda fora do circuito das grandes gravadoras.
A originalidade do som chamou atenção rapidamente. O que o diferenciou foi sua capacidade de fundir o trap latino e o reggaeton com influências que vão do pop ao rock tradicional.
O primeiro grande impulso veio com o single “Soy Peor”, lançado ainda em 2016, que o colocou no radar da cena urbana latina.
Dois anos depois, apresentou ao pÃºblico seu Ã¡lbum de estreia, 'X 100PRE', seguido por projetos impactantes como 'YHLQMDLG' e 'El Ã?ltimo Tour del Mundo'.
'El Último Tour del Mundo', inclusive, entrou para a história ao se tornar o primeiro disco inteiramente em espanhol a liderar a Billboard 200, nos Estados Unidos.
A consagração definitiva aconteceu em 2022, com 'Un Verano Sin Ti', álbum que permaneceu 13 semanas no topo da Billboard 200 e se tornou o mais reproduzido de todos os tempos no Spotify.
A partir daí, Bad Bunny se firmou como um fenômeno global, acumulando prêmios como Grammy e Billboard Music Awards, além de influência cultural sem precedentes para um artista latino contemporâneo.
Paralelamente Ã mÃºsica, ele expandiu sua atuaÃ§Ã£o para o cinema e a televisÃ£o. Em 2022, integrou o elenco de 'Trem Bala', contracenando com Brad Pitt.
No ano seguinte, participou de 'Cassandro', filme inspirado na trajetória real do lutador mexicano Saúl Armendáriz.
Em 2025, voltou às telas em 'Um Maluco no Golfe 2', ao lado de Adam Sandler, e em 'Ladrões', com Austin Butler.
Bad Bunny também marcou presença na TV ao atuar na 3ª temporada da série 'Narcos', da Netflix, ampliando ainda mais seu alcance artístico além da música.
Em 2025, o artista foi o mais ouvido do mundo no Spotify pela quarta vez — ele já havia conquistado o feito em 2020, 2021 e 2022 — batendo artistas pop globais como Taylor Swift.