Los Angeles: cidade que abriga Hollywood é a escolhida de Wagner Moura para a vida fora do Brasil

Como o nome indica, Los Angeles surgiu como uma colônia espanhola. Entretanto, antes da chegada dos europeus, a área era ocupada por povos nativos como Chumash e Tongva. Foi fundada em 4/9/1781, quando uma expedição liderada por Fellipe de Neve com mais de 44 pessoas se estabeleceu em um terreno que, hoje, faz parte do México.