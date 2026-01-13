Economia

Uma vez por ano, lata da Coca-Cola fica azul no Brasil

A Coca-Cola é uma gigante de alcance mundial com uma história de sucesso empolgante. É o refrigerante preferido de muita gente em diversos países e sua cor vermelha é uma marca registrada.

Por Flipar
Imagem de Steve Buissinne por Pixabay

Porém, numa certa época do ano, por um motivo especial, a latinha da Coca-Cola passa a ser fabricada na cor azul. E isso acontece no Brasil.

Divulgação

É que o Festival de Parintins, no Amazonas, tem uma disputa acirrada entre dois bois: o o Boi Caprichoso (azul) e o Boi Garantido (vermelho). Para homenagear a festa dando atenção a ambos os competidores, a Coca-Cola circula pela cidade na cor normal (vermelha), mas também na versão exclusiva azul.

Montagem sobre imagens do Instagram @parintinsoficial

Criado e 1965, o festival de Parintins é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Em 2025, a festa, que lota a arena chamada de 'Bumbódromo', foi nos dias 27, 28 e 29 de junho.

flickr/Ministério da Cultura

Agora, conheça a história da Coca-Cola. A empresa fabrica um refrigerante feito à base de noz de cola, uma fruta rica em cafeína e comum na África Ocidental e na Indonésia. A semente também tem função estimulante e relaxante.

Kwameghana/wikiedia commons

Em maio de 1886,o farmacêutico americano John Pemberton criou uma fórmula de remédio para dor de barriga, um problema que estava em alta nos Estados Unidos na época.

- Divulgação/The Coca-Cola Company

AlÃ©m da noz de cola, Pemberton colocou folhas de coca, extrato da fruta, Ã³leo de limÃ£o, Ã³leo de lima, coentro, aÃ§Ãºcar, entre outros. Num primeiro momento, toda a mistura ficou conhecida como sabor 7X.

DivulgaÃ§Ã£o/The Coca-Cola Company

Em 1888, Pemberton faleceu, aos 67 anos. Ele foi vítima de câncer de estômago, causado muito por conta de seu vício em morfina, um analgésico extremamente forte. Ele é tão perigoso que nem é encontrado em farmácias.

- Divulgação/Coca-Cola Brasil

Após a sua morte, a fórmula do sabor 7X ficou com o seu contador, Frank Robinson. Frank, aliás, rebatizou para Coca-Cola e escreveu o logotipo com a própria mão.

- Divulgação/Coca-Cola Brasil

Ele a vendeu para o empresário e político Asa Griggs Candler, que também foi prefeito de Atlanta. O valor? U$2,3 mil. Hoje, isto equivale a cerca de 10 mil reais, tirando a inflação acumulada.

Dominio publico/wikimedia commons

A venda foi em 15 de janeiro de 1889. Ou seja, há 134 anos. E o que ninguém imaginava é que aquilo mudaria para sempre a humanidade.

- Divulgação/Coca-Cola Brasil

Asa começou a transformar o líquido em um fenômeno mundial. Primeiro, ele patenteou a marca Coca-Cola, depois criou a The Coca-Cola Company, que hoje tem vários refrigerantes pelo mundo.

Divulgação/Shoppe

Apesar disso, segundo vários especialistas, o diferencial foi Asa investir pesado em marketing. Ele, por exemplo, investiu demais em publicidade e até distribuiu algumas gratuitamente, tudo para que o público americano conhecesse a marca.

- Divulgação/Coca-Cola Brasil

Asa também criou vários produtos com a logo da Coca-Cola estampada, além de distribuir brindes. Outra estratégia foi abrir várias fábricas pelos EUA, o que facilitou demais a distribuição e comercialização do produto.

- Divulgação/Coca-Cola Brasil

Ainda no final do Século XIX e no início do Século XX, a Coca-Cola já estava famosa nos países vizinhos, México e Canadá. Hoje, sabe-se que a empresa está presente em 200 países.

Reprodução do site cocacolaep.com/au/news

Outra estratégia é esconder muito bem os detalhes da receita da Coca-Cola. Há reportagens que afirmam que a fórmula mais 'pura' do refrigerante é de conhecimento de pouquíssimas pessoas, cinco no máximo.

- Divulgação/Coca-Cola Brasil

Também há forte crença de que não existe nenhuma fórmula secreta e que criou-se uma lenda para que o nome da empresa ficasse ainda mais em evidência.

- Divulgação/Coca-Cola Brasil

O que é um fato na história da Coca-Cola, infelizmente, é que ela já usou cocaína, uma droga ilícita em quase todo o mundo, na fórmula.

Zxc - wikimedia commons

De fato, o marketing da Coca-Cola é criativo. Foi a empresa que, por exemplo, usou o Papai Noel com a cor vermelha pela primeira vez. Antes, o Bom Velhinho usava verde.

- Divulgação/Coca-Cola Brasil

A Coca-Cola fez, faz e certamente fará tanto sucesso que inspirou a criação de vários outros refrigerantes à base de cola. A americana Pepsi-Cola é a mais conhecida.

reprodução wikimedia commons

Cuba Cola, Schin Cola (esta não existe mais), Open Cola, RC Cola e Ice Cola são outros refrigerantes que se inspiram na Coca.

Divulgação

Em 2024, a Coca-Cola ocupou a 7ª posição no ranking das marcas mais valiosas do mundo, com um valor estimado de US$ 61.2 bilhões. Já no ranking das empresas mais admiradas, a Coca-Cola alcançou a 12ª posição da Fortune 2025.

Portal do Eliezer Tymniak

