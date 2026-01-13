Galeria

Visita indesejada: pesquisa aponta de que países são os ‘piores turistas do mundo’

Uma pesquisa internacional encomendada pelo site Expedia e conduzida pela TNS Infratest apontou quais são os 'piores turistas do mundo' com base nas nacionalidades.

Por Flipar
Pexels/Dom J

O estudo ouviu cerca de 4,5 mil profissionais da rede hoteleira em 27 países para entender como turistas são percebidos durante estadias em hotéis ao redor do mundo.

user32212/Pixabay

Entre os critérios avaliados estão educação, respeito às regras locais, cuidado com as instalações e facilidade de convivência.

Lala Azizli/Unsplash

De acordo com os hoteleiros entrevistados, alguns grupos de visitantes acabam deixando uma impressão menos positiva.

Mircea Iancu/Pixabay

O levantamento identificou que turistas europeus — coincidentemente vizinhos — lideram as queixas dos hoteleiros por razões distintas. Veja!

Pexels/Karanjeetsingh Thakur

Espanhóis – Embora sejam considerados extrovertidos e cordiais, muitos profissionais relatam comportamentos indelicados vindos dos espanhóis.

Pexels/Natasa Dav

Foram citados fatores como excesso de barulho, impaciência e menor atenção às normas de etiqueta, o que pode gerar desconforto em ambientes compartilhados.

Siggy Nowak/Pixabay

Gregos – Logo em seguida, vem os gregos, frequentemente descritos como exigentes e propensos a reclamações.

Y. C. LO/Pixabay

Hoteleiros apontam que os gregos tendem a apresentar menor tolerância às normas internas dos hotéis, como regras de silêncio, horários e cuidados com áreas comuns, tornando a convivência mais delicada.

runnyrem/Unsplash

Franceses – Os franceses lideram a pesquisa dos 'piores turistas do mundo'. Segundo os relatos, eles costumam demonstrar resistência em falar outros idiomas, o que dificulta a comunicação com equipes locais.

Jacek Dylag/Unsplash

AlÃ©m disso, os franceses sÃ£o vistos como pouco inclinados a dar gorjetas, comportamento que pesa especialmente em paÃ­ses onde essa prÃ¡tica Ã© valorizada no setor de serviÃ§os.

Karolina Grabowska/Pexels

Por fim, o levantamento destacou que a conduta individual dos viajantes acaba impactando diretamente a imagem de seus países de origem.

Unsplash/JESHOOTS

Em contrapartida aos malvistos, nacionalidades como a japonesa são frequentemente citadas como exemplo positivo de turista.

Pexels/Federico Abis

Algumas das características associadas ao japoneses foram: organização, discrição e respeito às regras de uma maneira geral.

Nico Ga-ang/Unsplash

Além do estudo da TNS Infratest para a Expedia, outras pesquisas mostram mais três nacionalidades que costumam aparecer em listas de 'turistas difíceis' por comportamentos específicos: britânicos, chineses e russos.

Anna/Unsplash

Pesquisas britânicas indicam que visitantes do Reino Unido são pouco dispostos a aprender a língua local e até vistos negativamente por moradores de destinos populares na própria Europa.

Szymon Shields/Unsplash

No caso dos chineses, já foram citados o costume de falar alto em locais fechados e a resistência a filas.

Hubert Buratynski/Unsplash

Os russos, por sua vez, são vistos negativamente em alguns países europeus, sobretudo no Norte da Europa. Algumas reclamações são sobre a falta de sorrisos ou agradecimentos.

Siggy Nowak/Pixabay

Veja Mais