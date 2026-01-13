Galeria

Produto parecido com doce de leite gerou confusão em supermercados

Um episódio ocorrido em 2025 chamou atenção para a importância de consultar rótulo antes da compra. Em pelo menos três supermercados de Fortaleza foram encontrados recentemente produtos análogos ao doce de leite.

Por Flipar
As embalagens eram muito parecidas com as tradicionais, sem aviso claro de que não são originais. O preço mais baixo contribuía para que clientes comprassem sem perceber a diferença.

Consumidores relataram no Reclame Aqui que o produto não tem gosto nem textura de doce de leite. Muitos descreveram sabor “praticamente inexistente” e consistência diferente da esperada. A mistura seria feita com óleo de palma, açúcar e compostos lácteos, sem ser doce de leite autêntico.

As denúncias ganharam repercussão nas redes sociais e em veículos locais de comunicação. Clientes se sentiram enganados pela semelhança da embalagem e exigem fiscalização mais rigorosa. O caso levantoi debate sobre transparência na rotulagem e respeito ao consumidor.

O doce de leite, aliás, é uma das guloseimas mais apreciadas no mundo pela textura cremosa e sabor irresistível, derivado do cozimento lento de leite com açúcar. Popular em vários países, ele é versátil, podendo ser consumido puro, como recheio ou complemento em sobremesas.

A rica tradição do doce de leite o torna um símbolo culinário em muitas culturas. Veja lugares pelo mundo que produzem essa delícia de forma peculiar, destacando-se pelo sabor e pela qualidade.

Minas Gerais, Brasil: Conhecida como a capital do doce de leite no Brasil, o estado se destaca pela tradição na produção de laticínios artesanais. Ao utilizar métodos familiares e leite de alta qualidade, o doce de leite mineiro fica cremoso e rico em sabor, atraindo turistas e movimentando a economia local.

Santa Fe, Argentina: A cidade no paÃ­s vizinho Ã© uma referÃªncia no doce de leite, que Ã© cremoso e ligeiramente mais doce do que outros. A tradiÃ§Ã£o por lÃ¡ valoriza esse doce como sÃ­mbolo nacional, sendo essencial para a culinÃ¡ria e uma atraÃ§Ã£o para turistas gastronÃŽmicos.

Córdoba, Argentina: Em Córdoba, o doce de leite é produzido com leite fresco da vasta produção agropecuária local. Sua consistência equilibrada faz dele um dos preferidos, destacando-se no comércio e na valorização da cultura argentina.

Montevidéu, Uruguai: Os uruguaios são famosos pelo doce de leite de alta qualidade, especialmente na região de Montevidéu. Reconhecido pela textura firme e sabor profundo, ele é um dos principais itens exportados do país e um grande atrativo turístico.

La Serena, Chile: A tradição chilena de produção de doce de leite, conhecido como manjar, destaca La Serena como um polo de alta qualidade. Com um sabor mais caramelizado, é um produto local importante para o mercado e para a cultura.

Arequipa, Peru: A cidade peruana é famosa pelo manjar blanco, uma versão peruana do doce de leite feita com leite fresco de vaca ou cabra. A tradição local atrai muitos visitantes e impulsiona feiras gastronômicas.

Santa Cruz, Bolívia: Conhecida por um doce de leite mais denso, Santa Cruz destaca-se na produção artesanal e familiar. Esse doce contribui para o mercado interno e para as tradições bolivianas, sendo parte essencial das sobremesas locais.

Normandia, França: Com grande tradição em laticínios, Normandia produz um doce de leite com leite de altíssima qualidade e sabor amanteigado. O produto faz parte da rica gastronomia regional e impulsiona o turismo rural e gastronômico.

Astúrias, Espanha: Famosas por seus produtos lácteos, as Astúrias produzem um doce de leite de alta qualidade com sabor autêntico. Ele é muito consumido localmente e apreciado por visitantes que exploram a culinária da região.

Piedmont, Itália: No norte do País da Bota, a tradição do doce de leite tem raízes em pequenas fazendas familiares. Piedmont se destaca pela produção de um doce rico em sabor, que muitas vezes é usado em sobremesas gourmet de lá.

Antioquia, Colômbia: Com forte tradição rural, Antioquia é um dos maiores produtores de doce de leite na Colômbia, conhecido como arequipe. A qualidade do produto reflete o uso de técnicas artesanais, atraindo consumidores locais e estrangeiros.

Cusco, Peru: A guloseima da cidade de origem inca é popular em mercados locais, feito artesanalmente com um toque regional único. É frequentemente vendido para turistas, tornando-se uma lembrança especial da rica cultura andina.

Bahia Blanca, Argentina: Com uma longa tradição na produção de doces de leite, Bahia Blanca é um importante polo de exportação. O doce é apreciado pela consistência aveludada e destaca-se como parte da identidade gastronômica local.

Concepción, Paraguai: A cidade de Concepción é conhecida por seu doce de leite artesanal, que mantém métodos de produção tradicionais. Além de ser um item cultural, é um produto chave no mercado local e nas celebrações paraguaias.

São Joaquim, Brasil: Localizada em Santa Catarina, a cidade do Sul é conhecida por seu doce de leite artesanal, feito a partir de leite fresco da região. O produto complementa o turismo rural e a gastronomia típica local, contribuindo significativamente para a economia da cidade.

O doce de leite apresenta variações como o cremoso, ideal para comer puro ou como cobertura; o pastoso, usado para recheios; e o sólido, conhecido como tablete. Cada tipo varia em textura e doçura, dependendo da técnica de cozimento e ingredientes. Essas opções refletem a riqueza de estilos regionais e adaptações culturais.

A versão diet do doce de leite é preparada sem açúcar ou com adoçantes, ideal para quem busca opções com menos calorias ou para diabéticos. Geralmente tem menor densidade e sabor semelhante ao tradicional, sendo um sucesso entre quem deseja se deliciar sem comprometer a saúde.

