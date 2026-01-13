BBB26: conheça os participantes do grupo Pipoca que disputam o prêmio milionário

Além dos Pipocas e Camarotes, o BBB 26 apresenta um terceiro grupo: os Veteranos. Ex-participantes que marcaram outras edições do reality estão de volta à casa para viver uma nova experiência no jogo.
Outra grande novidade é a chegada do Cartola BBB, que dará a oportunidade do público de montar times com brothers e sisters a cada rodada e pontuar de acordo com o desempenho de cada um deles no jogo.
Após o início do programa, o público terá a oportunidade de substituir qualquer jogador da casa. Essa substituição virá de um espaço extra desafiador: um laboratório.
Além do Laboratório, a audiência pode esperar participar de novas dinâmicas e decisões para definir os rumos do reality. Afinal, o foco é contar ainda mais com o público para as decisões no jogo.
Vale lembrar que a volta de ex-participantes com os Veteranos não é uma exclusividade do BBB26. Afinal, na décima e na décima terceira edições do programa alguns ex-bbbs tiveram a chance de retornar, e Marcelo Dourado, que esteve na casa em 2004, deu a volta por cima e conquistou o prêmio em 2010.
Escolhida com 54,55% dos votos, Marciele tem ascendência indígena, do povo Munduruku. Natural de Juruti, no Pará, a dançarina e digital influencer de 32 anos vive em Manaus, no Amazonas, há 16 anos. Ela é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, no Festival Folclórico de Parintins.
Maxiane ganhou a disputa para entrar na casa com 60,15% dos votos. Filha de pais sem escolaridade completa e neta de uma cortadora de cana, a pernambucana, natural de Nazaré da Mata, vive exclusivamente do meio digital e sustenta a casa onde mora com a mãe e o único filho.
Milena foi escolhida com 59,30% dos votos. A mineira, da cidade de Itambacuri, dedica seu tempo às crianças, conciliando trabalhos como babá e recreadora de festas.
Escolhida com 57,58% dos votos, Jordana é advogada e tem 29 anos. Moradora de Brasília, no Distrito Federal, ela também é modelo fotográfica e influenciadora, assim como joga tarô e diz já ter vivido experiências em diversas religiões e cultos.
Com 50,52% dos votos. Marcel, de 35 anos, venceu a disputa para ingressar na casa mais vigiada do Brasil. No entanto, desistiu antes mesmo do programa começar e deu lugar a Breno.
Pedro, de 22 anos, é vendedor ambulante de flores e trufas pelas ruas de Curitiba e tem uma floricultura digital. Ele foi escolhido com 65,32% dos votos.
Natural da cidade de Inhumas, em Goiás, Paulo Augusto tem 21 anos e é apaixonado pelo campo e por animais, especialmente os de grande porte. O participante do grupo Pipoca foi escolhido com 53,75% dos votos.
Além disso, os nove candidatos que não entraram na casa e perderam suas respectivas votações terão outra oportunidade. Cada um deles foi para o temido Quarto Branco e disputam duas vagas na casa mais vigiada do Brasil.