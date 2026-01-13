Galeria BBB 26: saiba quem são os Camarotes e Veteranos que disputam o prêmio O BBB26 estreou em 12 de janeiro com muitas novidades, que prometem chamar a atenção. A principal delas é que o valor do prêmio passa a ser de R$ 5,44 milhões, o maior da história do programa. Além disso, o público escolheu os 10 participantes do grupo Pipoca, através de votações pelas cinco Casas de Vidro, distribuídas pelas regiões do país. Por Flipar

Reprodução de vídeo TV Globo