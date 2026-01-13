BBB 26: saiba quem são os Camarotes e Veteranos que disputam o prêmio

Além dos Pipocas e Camarotes, o BBB 26 apresenta um terceiro grupo: os Veteranos. Ex-participantes que marcaram outras edições do reality estão de volta à casa para viver uma nova experiência no jogo.
Outra grande novidade é a chegada do Cartola BBB, que dará a oportunidade do público de montar times com brothers e sisters a cada rodada e pontuar de acordo com o desempenho de cada um deles no jogo.
Após o início do programa, o público terá a oportunidade de substituir qualquer jogador da casa. Essa substituição virá de um espaço extra desafiador: um laboratório.
Vale lembrar que a volta de ex-participantes com os Veteranos não é uma exclusividade do BBB26. Afinal, na décima e na décima terceira edições do programa alguns ex-bbbs tiveram a chance de retornar, e Marcelo Dourado, que esteve na casa em 2004, deu a volta por cima e conquistou o prêmio em 2010.
Com 45 anos de carreira na televisão, Solange Couto está no BBB 26. Nascida e criada em bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro, a atriz teve seu primeiro contato com o meio artístico ao se tornar uma das dançarinas de Oswaldo Sargentelli em 1981.
Aos 21 anos, Juliano Floss é dançarino, influenciador e soma mais de 17 milhões de seguidores em suas redes sociais. Atualmente, namora a cantora mineira Marina Sena.
Edilson, apelidado de “Capetinha”, saiu do bairro da Federação, na região central de Salvador, para se tornar jogador de futebol. Na carreira, foi campeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira e um dos principais nomes do futebol brasileiro nos anos 1990.
Nascido em São Bernardo do Campo, São Paulo, Henri Castelli descobriu a paixão pela arte de atuar na escola, onde fazia aulas de teatro. Ao longo da carreira, se consolidou como ator em várias novelas e séries da TV Globo.
Nascida e criada no Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro, Aline Campos sempre foi apaixonada pela dança. Foi bailarina do Domingão do Faustão e chamou a atenção do Brasil ao se transformar no “verão” de um comercial de cervejaria.
Após integrar o elenco do BBB 20, Babu Santana está de volta ao reality show. Em sua última passagem, formou uma dupla com Felipe Prior e ficou com a quarta colocação ,sendo eliminado no último paredão antes da final.
Destaque do BBB 16, Ana Paula Renault era uma das favoritas de sua edição, porém foi expulsa ao agredir Renan. Agora, a mineira terá uma nova chance de buscar o prêmio milionário
Considerado como o vilão do BBB 7 e principal adversário do vencedor Diego Alemão, Alberto Cowboy terá uma nova chance no reality. O mineiro retorna mais maduro e, atualmente , está em um relacionamento com Priscilla Monroy
Melhor amiga da Gil do Vigor no BBB 21, Sarah Andrade teve uma passagem marcante pelo reality e está de volta. Fora da casa, ela aproveitou a visibilidade para se consolidar entre as personalidades da mídia.
Após 14 anos de sua participação no BBB 12, Jonas Sulzbach retorna à disputa pelo prêmio milionário. Em sua primeira participação, o Veterano chegou até a reta final, conquistando o terceiro lugar da temporada e levando R$ 50 mil para casa.
Além disso, os nove candidatos que não entraram na casa e perderam suas respectivas votações terão outra oportunidade. Cada um deles foi para o temido Quarto Branco e disputam duas vagas na casa mais vigiada do Brasil.
Além do Laboratório, a audiência pode esperar participar de novas dinâmicas e decisões para definir os rumos do reality. Afinal, o foco é contar ainda mais com o público para as decisões no jogo.