Galeria Por que as cócegas fazem rir — mas não funcionam quando tentamos em nós mesmos? As cócegas são uma reação curiosa do corpo, ligada ao sistema nervoso e à forma como o cérebro interpreta certos estímulos na pele. Elas costumam provocar riso involuntário, desconforto leve e até reflexos de defesa. Por Flipar

imagem gerada por i.a