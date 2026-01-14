Galeria Globo de Ouro de “Guerreiras do K-Pop” consolida fenômeno sul-coreano “Guerreiras do K-Pop” figurou entre os principais vencedores do Globo de Ouro 2026 ao conquistar os prêmios de Melhor Filme de Animação e Melhor Canção Original, com “Golden”. A cerimônia ocorreu em 11 de janeiro, em Los Angeles, e consolidou o destaque da produção da Netflix entre os lançamentos do ano anterior. Por Flipar

Reprodução Youtube