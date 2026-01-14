Globo de Ouro de “Guerreiras do K-Pop” consolida fenômeno sul-coreano

A produção da Sony/Netflix competia com as animações, como “Arco”, “Elio”, “A Pequena Amélie” e “Zootopia 2”. Já a canção vencedora superou faixas de filmes como “Avatar: Fogo e Cinzas”, “Wicked: For Good”, “Pecadores” e “Train Dreams”.
Desde a estreia na Netflix, em 20 de junho, “Guerreiras do K-Pop” alcançou status de fenômeno global. Em apenas duas semanas, o filme ultrapassou 33 milhões de visualizações, entrou no top 10 em 93 países e chegou à segunda posição no ranking mundial da plataforma.
Posteriormente, a animação superou a marca de 500 milhões de visualizações, tornando-se o filme mais assistido da história do serviço.
Dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans, “Guerreiras do K-Pop” acompanha Rumi, Mira e Zoey, integrantes do grupo Huntr/X, que conciliam a rotina de idols com a missão secreta de proteger o mundo de forças sobrenaturais. O conflito central surge quando os antagonistas formam uma boy band rival, os Saja Boys, para disputar a atenção do público.
As vozes cantadas das protagonistas ficam a cargo de EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami, responsáveis pelas interpretações musicais de Rumi, Mira e Zoey. Já os diálogos das personagens são dublados por Arden Cho, May Hong e Ji-young Yoo.
A música ocupa papel central na narrativa e foi integrada de forma direta à história. Esse resultado decorre da colaboração com produtores reconhecidos do K-pop, como Teddy Park e Lindgren, o que garantiu autenticidade sonora e amplo alcance internacional.
O impacto não se restringiu à audiência do filme. A banda fictícia Huntr/X passou a dominar as paradas musicais, superando inclusive grupos consagrados do K-pop.
A trilha sonora de “K-Pop Demon Hunters” chegou a colocar oito músicas simultaneamente na Billboard Hot 100.
“Golden” se tornou a principal canção do projeto e concentrou indicações e vitórias ao longo da temporada de premiações nos Estados Unidos.
Maggie Kang afirmou que o maior desafio foi criar músicas que funcionassem tanto dentro da narrativa do filme quanto como faixas pop independentes, com potencial comercial. Segundo a diretora, a trilha precisava sustentar o conceito da história e, ao mesmo tempo, dialogar com o mercado musical.
Ela revelou ainda que cerca de oito versões de “Golden” foram gravadas até a definição final. A versão definitiva foi reconhecida por Kang ainda na base instrumental.
Durante as gravações, EJAE recebeu o incentivo para alcançar o registro vocal mais alto possível, algo que a cantora descreveu como extremo, por exigir um alcance desconfortável e pouco viável para apresentações ao vivo.
Apesar disso, o sucesso do filme e da música, que alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100, levou EJAE a interpretar “Golden” ao vivo em diversas ocasiões, incluindo o programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.
A canção recebeu cinco indicações ao Grammy 2026, entre elas Canção do Ano, Melhor Performance de Duo ou Grupo Pop, Melhor Canção Escrita para Mídia Visual e Melhor Gravação Remixada. A trilha sonora do filme também concorreu na categoria Melhor Álbum de Trilha Sonora para Mídia Visual.
A Netflix já confirmou a produção de uma continuação de “Guerreiras do K-Pop”, prevista para 2029.