Galeria Miley Cyrus se reencontra com Selena Gomez no Globo de Ouro 2026 Miley Cyrus não levou o prêmio de Melhor Canção Original no Globo de Ouro 2026 pela música “Dream As One”, criada para a trilha sonora de “Avatar: Fogo e Cinzas”. Ainda assim, a cantora marcou presença na cerimônia, em 11 de janeiro, e despertou a nostalgia dos fãs ao posar para fotos ao lado de Selena Gomez, outra ex-estrela do Disney Channel. Por Flipar

Reprodução X