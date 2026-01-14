Miley Cyrus se reencontra com Selena Gomez no Globo de Ouro 2026

Para quem não se lembra, Miley e Selena foram nomes centrais do canal nos anos 2000 e chegaram a dividir projetos, como a música “Send It On”. Em 2026, inclusive, a série “Hannah Montana” completa 20 anos desde a estreia, e a “Disney” e a própria cantora confirmaram um especial para comemorar a marca. A seguir, descubra mais sobre a artista.
Destiny Hope Cyrus, seu nome de batismo, nasceu em 23 de novembro de 1992, em Franklin, no estado do Tennessee. Filha do cantor country Billy Ray Cyrus e de Tish Cyrus, e afilhada da cantora Dolly Parton, cresceu em uma fazenda próxima a Nashville. Ainda bebê, recebeu o apelido “Miley” por sorrir com frequência, nome que adotou legalmente em 2008 como Miley Ray Cyrus.
Ela é irmã de Brandi e Trace Cyrus, filhos de Tish com Baxter Neal Helson e adotados por Billy Ray, além de Christopher Cody, Braison Cyrus e Noah Cyrus, que também seguiram caminhos na música e no entretenimento.
Desde cedo, demonstrou interesse por atuação e música. Atuou na série “Doc”, estrelada por seu pai, e no filme “Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas”, de 2003, dirigido por Tim Burton, dando os primeiros passos na indústria do entretenimento.
Em 2004, venceu mais de mil candidatas ao conquistar o papel principal da série “Hannah Montana”, do Disney Channel. A produção, que estreou em 2006, acompanhava uma adolescente que levava uma vida dupla: adoslecente comum e estrela pop mundial. Para manter o segredo, precisava equilibrar as duas realidades para viver “o melhor dos dois mundos”. Billy Ray Cyrus interpretava o pai da personagem na série.
O sucesso foi tamanho que a personagem ganhou um filme para os cinemas. “Hannah Montana: O Filme” estreou em 2009 e trouxe “The Climb” como um dos destaques da trilha sonora.
A popularidade da série impulsionou trilhas sonoras extremamente bem-sucedidas. Em 2006, o primeiro álbum da franquia alcançou grandes vendas e consolidou Miley como um ícone da cultura pop juvenil. Em 2007, ela lançou o álbum duplo “Hannah Montana 2 e Meet Miley Cyrus”, que deu origem à turnê “Best of Both Worlds”.
Paralelamente, Miley desenvolveu sua carreira solo. O álbum “Breakout”, de 2008, liderou as paradas pop, enquanto o EP “The Time of Our Lives”, lançado em 2009.
Em 2010, lançou “Can’t Be Tamed”, álbum que marcou o afastamento definitivo da imagem associada à Disney. Pouco depois, se despediu de “Hannah Montana”, cuja série chegou ao fim em 2011.
A ruptura mais radical ocorreu em 2013, com o álbum “Bangerz”. As performances mais ousadas e os videoclipes de “We Can’t Stop” e “Wrecking Ball” geraram controvérsia, mas também garantiram seu primeiro single número um nos Estados Unidos.
Após esse período, Miley passou a explorar caminhos sonoros menos convencionais. Em 2017, apresentou “Younger Now”, disco de tom mais introspectivo e sonoridade próxima ao country pop. O single “Malibu” refletiu uma fase artística mais pessoal e contida.
Em 2020, lançou “Plastic Hearts”, álbum de forte influência rock que alcançou o segundo lugar da Billboard 200. O trabalho trouxe faixas de destaque como “Midnight Sky”, a parceria com “Dua Lipa” em “Prisoner” e “Angels Like You”.
Em 2023, Miley lançou o single “Flowers”, seu segundo número um no Billboard Hot 100, que permaneceu oito semanas no topo. A música também gerou polêmica por associações com “When I Was Your Man”, de Bruno Mars, o que levou a acusações de plágio.
A canção integrou o álbum “Endless Summer Vacation”, lançado no mesmo ano. O disco recebeu ampla aclamação, seis indicações ao Grammy e, em 2024, garantiu a Miley seus primeiros prêmios na premiação, incluindo Gravação do Ano e Melhor Performance Pop Solo por “Flowers”.
Em 2025, ela conquistou seu terceiro Grammy com “II Most Wanted”, colaboração com Beyoncé, vencedora na categoria Melhor Performance Country de Duo ou Grupo e, no mesmo ano, lançou o álbum visual “Something Beautiful”, que trouxe os singles “End of the World”, “More to Lose” e “Easy Lover”, além de ter sido exibido nos cinemas.
Além da música, Miley atuou em filmes como “A Última Música”, lançado em 2010, “LOL” e “A Super Agente”, ambos de 2012. Na televisão, foi técnica do programa “The Voice” por duas temporadas e protagonizou o episódio de abertura da quinta temporada de “Black Mirror”.
Foi durante as filmagens de “A Última Música” que conheceu o ator australiano Liam Hemsworth. O relacionamento começou em 2009 e rapidamente ganhou atenção da mídia. Após idas e vindas, o casal anunciou o noivado em junho de 2012, mas terminou em setembro de 2013.
Anos depois, Miley e Liam retomaram o relacionamento e se casaram em dezembro de 2018, pouco tempo depois de perderem a casa que dividiam em Malibu, destruída nos incêndios florestais da Califórnia. O casamento, no entanto, foi breve e eles se separam em 2019, e Miley lançou “Slide Away”, música associada ao fim do relacionamento. O divórcio foi oficializado em 2020.
Ao longo dos anos, Miley também se relacionou com outros nomes conhecidos, como Nick Jonas, Stella Maxwell, Cody Simpson, Patrick Schwarzenegger e Kaitlynn Carter. Em dezembro de 2025, confirmou o noivado com Maxx Morando, com quem se relaciona desde 2021.
A relação de Miley com o pai, Billy Ray Cyrus, também foi alvo de especulação pública. Após anos de parceria profissional, conflitos pessoais ligados ao divórcio de Billy Ray e Tish Cyrus, somados a problemas de comunicação, provocaram um afastamento entre pai e filha.
Em 2025, os dois iniciaram um processo de reaproximação. Miley escreveu a canção “Secrets”, dedicada ao pai como gesto de afeto, maturidade e reconhecimento de seu legado. Já na casa dos trinta anos, a cantora afirmou ter passado a priorizar a família acima de tudo, destacando que o tempo e o diálogo foram fundamentais para a cura das feridas.