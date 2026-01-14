Galeria ‘País das Pedras’: Armênia é matriz da civilização cristã e coração do cáucaso Conheça mais sobre a Armênia, uma nação independente com pouco mais de 3 milhões de habitantes e 29 mil quilômetros quadrados, rica em história e cultura. Mas apesar de seu tamanho no mapa, não se deixe enganar: é preciso dedicar pelo menos uma semana à exploração do país. Por Flipar

