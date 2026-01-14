Por que piscamos — e por que isso importa

A principal função do piscar é lubrificar os olhos. A lágrima forma uma película protetora que evita o ressecamento e a irritação.
Ao piscar, também eliminamos pequenas partículas de poeira. Esse gesto ajuda a proteger a córnea contra agressões externas.
Em média, uma pessoa pisca de 15 a 20 vezes por minuto. Essa frequência pode cair bastante durante o uso de telas.
Quando ficamos concentrados em celulares ou computadores, piscamos menos. Isso favorece olhos secos, ardor e sensação de areia.
O piscar também tem papel na oxigenação da córnea. Como ela não tem vasos sanguíneos, depende da lágrima para receber oxigênio.
As lágrimas do choro emocional têm composição química própria. Elas ajudam a eliminar substâncias ligadas ao estresse e às emoções
Durante o choro, os olhos ficam avermelhados. Isso ocorre porque os vasos sanguíneos da região se dilatam temporariamente.
O excesso de lágrimas escorre porque o sistema de drenagem não dá conta do volume. Depois do choro, pode surgir leve inchaço nas pálpebras.
Para cuidar bem dos olhos, é importante piscar conscientemente ao usar telas. Pausas regulares ajudam a manter a lubrificação natural.
É fundamental usar apenas colírios orientados por profissionais de saúde. Produtos inadequados podem causar irritações ou mascarar problemas.
Manter boa hidratação do corpo também favorece a saúde ocular. Beber água contribui para a produção adequada de lágrimas.
Consultas regulares com oftalmologista são essenciais. Elas permitem identificar alterações precoces e garantir olhos saudáveis ao longo da vida.