Galeria

Por que piscamos — e por que isso importa

Piscar é um reflexo essencial para a saúde dos olhos. O movimento espalha a lágrima pela superfície ocular e mantém a visão nítida.

Por Flipar
imagem gerada por i.a

A principal função do piscar é lubrificar os olhos. A lágrima forma uma película protetora que evita o ressecamento e a irritação.

imagem gerada por i.a

Ao piscar, também eliminamos pequenas partículas de poeira. Esse gesto ajuda a proteger a córnea contra agressões externas.

Imagem gerada por i.a

Em média, uma pessoa pisca de 15 a 20 vezes por minuto. Essa frequência pode cair bastante durante o uso de telas.

imagem gerada por i.a

Quando ficamos concentrados em celulares ou computadores, piscamos menos. Isso favorece olhos secos, ardor e sensação de areia.

imagem gerada por i.a

O piscar também tem papel na oxigenação da córnea. Como ela não tem vasos sanguíneos, depende da lágrima para receber oxigênio.

imagem gerada por i.a

Quando choramos, a produÃ§Ã£o de lÃ¡grimas aumenta muito. Elas podem ser emocionais, reflexas ou basais, cada uma com funÃ§Ã£o diferente.

Imagem gerada por i.a

As lágrimas do choro emocional têm composição química própria. Elas ajudam a eliminar substâncias ligadas ao estresse e às emoções

Reprodução/TikTok

Durante o choro, os olhos ficam avermelhados. Isso ocorre porque os vasos sanguíneos da região se dilatam temporariamente.

Reprodução/TV Band

O excesso de lágrimas escorre porque o sistema de drenagem não dá conta do volume. Depois do choro, pode surgir leve inchaço nas pálpebras.

Imagem gerada por i.a

Para cuidar bem dos olhos, é importante piscar conscientemente ao usar telas. Pausas regulares ajudam a manter a lubrificação natural.

Imagem gerada por i.a

É fundamental usar apenas colírios orientados por profissionais de saúde. Produtos inadequados podem causar irritações ou mascarar problemas.

Reprodução de Freepik

Manter boa hidratação do corpo também favorece a saúde ocular. Beber água contribui para a produção adequada de lágrimas.

Imagem gerada por i.a

Consultas regulares com oftalmologista são essenciais. Elas permitem identificar alterações precoces e garantir olhos saudáveis ao longo da vida.

Imagem de Paul Diaconu por Pixabay

Veja Mais