Galeria

Parque aquático do interior de São Paulo é o mais visitado da América Latina e 4º do mundo; conheça!

Um parque aquático de Olímpia, no interior de São Paulo, foi o 4º mais visitado do planeta em 2024.

Por Flipar
Marco Aurélio Esparz / Wikimedia Commons

Apelidada de 'Orlando Brasileira', a cidade de Olímpia detém 25% dos parques aquáticos mais visitados do mundo.

Prefeitura de Olímpia/Wikimédia Commons

Para 2026, a prefeitura espera atrair mais de um milhão de turistas apenas na alta temporada de verão de 2026. Conheça mais sobre o Thermas dos Laranjais!

Prefeitura de Olímpia/Wikimédia Commons

O parque foi inaugurado em 1985 e permanece em funcionamento ao longo de todo o ano graças às suas águas quentes provenientes do Aquífero Guarani.

Divulgação

As temperaturas variam entre cerca de 26 °C e 38 °C, o que permite usufruir das atrações mesmo nos dias mais frescos.

Divulgação

Veja Mais