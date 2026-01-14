Galeria

Estudo aponta curiosa espécie de árvore que se favorece com raios

Um estudo publicado na revista New Phytologist revelou que algumas árvores tropicais, especialmente a Dipteryx oleifera, não apenas sobrevivem a raios como também 'tiram proveito' deles.

Por Flipar
Divulgação/Evan Gora/Instituto Cary de Estudos do Ecossistema

A pesquisa foi conduzida pelo ecologista florestal Evan Gora, do Instituto Cary de Estudos do Ecossistema, no Panamá.

Divulgação/Evan Gora/Instituto Cary de Estudos do Ecossistema

O resultado mostrou que a Dipteryx oleifera sofre poucos danos quando eletrocutada, ao contrário de outras espécies, que frequentemente morrem.

Reprodução/Evan Gora

AlÃ©m disso, os raios eliminam lianas parasitas (reduzindo infestaÃ§Ãµes em 78%) e matam Ã¡rvores vizinhas, reduzindo a competiÃ§Ã£o por luz e nutrientes.

ReproduÃ§Ã£o/Evan Gora

Como a Dipteryx oleifera Ã© mais alta e tem copas largas, sua probabilidade de ser atingida por raios Ã© 68% maior.

ReproduÃ§Ã£o/Evan Gora

No entanto, sua resistência lhe confere vantagens reprodutivas (aumentando sua capacidade de reprodução em 14 vezes).

Reprodução/Evan Gora

O estudo sugere que essas árvores podem ter evoluído para aproveitar os relâmpagos como parte de sua estratégia de sobrevivência.

Reprodução/Evan Gora

Os pesquisadores agora investigam quais características tornam essas árvores resistentes aos raios e se outras espécies também compartilham essa habilidade.

Reprodução/Evan Gora

Estima-se que cada árvore seja atingida por um raio a cada 56 anos, e algumas já resistiram a múltiplos impactos.

Wikimedia Commons/blahidontreallycare

Por outro lado, espécies que são prejudicadas pelos raios perdem 5,7 vezes mais folhas das suas copas. Além disso, 64% delas morrem em até dois anos.

Sanket Jawali/Unsplash

A Dipteryx oleifera, também conhecida como almendro ou tonka, é uma árvore tropical nativa da América Central e do Norte da América do Sul, incluindo países como Panamá, Costa Rica, Colômbia e Venezuela.

Reprodução/Evan Gora

Essa árvore pode atingir alturas superiores a 40 metros e desenvolver copas largas e densas, o que a torna uma das espécies dominantes nessas florestas tropicais.

Reprodução

Além de seu papel ecológico, a Dipteryx oleifera tem importância econômica e cultural: sua madeira é resistente e valorizada na construção civil e na marcenaria.

Pexels/Pixabay

As sementes dos seus frutos são comestíveis, sendo utilizadas na culinária local e na alimentação animal.

engin akyurt/Unsplash

Com isso, a Dipteryx oleifera serve de abrigo e alimento para diversas espécies, incluindo morcegos, aves e roedores que consomem seus frutos.

Hans Veth/Unsplash

Apesar de sua resistência, a Dipteryx oleifera enfrenta ameaças como o desmatamento e a exploração madeireira ilegal.

Couleur/Pixabay

