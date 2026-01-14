Estudo aponta curiosa espécie de árvore que se favorece com raios

A pesquisa foi conduzida pelo ecologista florestal Evan Gora, do Instituto Cary de Estudos do Ecossistema, no Panamá.
O resultado mostrou que a Dipteryx oleifera sofre poucos danos quando eletrocutada, ao contrário de outras espécies, que frequentemente morrem.
AlÃ©m disso, os raios eliminam lianas parasitas (reduzindo infestaÃ§Ãµes em 78%) e matam Ã¡rvores vizinhas, reduzindo a competiÃ§Ã£o por luz e nutrientes.
Como a Dipteryx oleifera Ã© mais alta e tem copas largas, sua probabilidade de ser atingida por raios Ã© 68% maior.
No entanto, sua resistência lhe confere vantagens reprodutivas (aumentando sua capacidade de reprodução em 14 vezes).
O estudo sugere que essas árvores podem ter evoluído para aproveitar os relâmpagos como parte de sua estratégia de sobrevivência.
Os pesquisadores agora investigam quais características tornam essas árvores resistentes aos raios e se outras espécies também compartilham essa habilidade.
Estima-se que cada árvore seja atingida por um raio a cada 56 anos, e algumas já resistiram a múltiplos impactos.
Por outro lado, espécies que são prejudicadas pelos raios perdem 5,7 vezes mais folhas das suas copas. Além disso, 64% delas morrem em até dois anos.
A Dipteryx oleifera, também conhecida como almendro ou tonka, é uma árvore tropical nativa da América Central e do Norte da América do Sul, incluindo países como Panamá, Costa Rica, Colômbia e Venezuela.
Essa árvore pode atingir alturas superiores a 40 metros e desenvolver copas largas e densas, o que a torna uma das espécies dominantes nessas florestas tropicais.
Além de seu papel ecológico, a Dipteryx oleifera tem importância econômica e cultural: sua madeira é resistente e valorizada na construção civil e na marcenaria.
As sementes dos seus frutos são comestíveis, sendo utilizadas na culinária local e na alimentação animal.
Com isso, a Dipteryx oleifera serve de abrigo e alimento para diversas espécies, incluindo morcegos, aves e roedores que consomem seus frutos.
Apesar de sua resistência, a Dipteryx oleifera enfrenta ameaças como o desmatamento e a exploração madeireira ilegal.