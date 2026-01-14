Galeria Estudo aponta curiosa espécie de árvore que se favorece com raios Um estudo publicado na revista New Phytologist revelou que algumas árvores tropicais, especialmente a Dipteryx oleifera, não apenas sobrevivem a raios como também 'tiram proveito' deles. Por Flipar

Divulgação/Evan Gora/Instituto Cary de Estudos do Ecossistema