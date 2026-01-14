Estilo de Vida

Passeios com cachorro imaginário viram tendência na Alemanha; conheça o ‘hobby dogging’

Uma tendência inusitada que está ganhando as ruas e parques da Alemanha tem se espalhado pelas redes sociais.

Por Flipar
Trata-se do 'hobby dogging', uma prática que consiste em simular toda a rotina de cuidados e treinamentos de um cão que só existe na imaginação.

A nova atividade já ocupa parques, atrai espectadores e até inspira eventos educativos no país europeu.

A prática começou na cidade de Bad Friedrichshall, no sul do país, e rapidamente se espalhou pela internet, impulsionada por vídeos e relatos nas redes sociais.

Nos encontros, participantes de diferentes faixas etárias caminham por áreas verdes segurando coleiras reais, como se conduzissem cães de verdade.

Durante o 'percurso', eles encenam situaÃ§Ãµes comuns do dia a dia de quem tem um pet.

As pessoas chegam a desviar de obstáculos, ajustar o ritmo da caminhada ou lidar com o “animal” que para, puxa ou resolve deitar no chão.

À medida que o interesse cresce, o local de origem da tendência passou a contar até com uma instrutora que orienta iniciantes sobre como “guiar” corretamente o companheiro invisível.

Agora, o que nasceu como uma brincadeira irônica acabou se consolidando como um hobby organizado e até workshops!

Não é raro ver pessoas de fora entrando no clima, fingindo fazer carinho no ar ou observando com diversão a encenação coletiva.

Parte do sucesso está na simplicidade da proposta. Não há gastos, responsabilidades reais nem necessidade de experiência prévia com animais.

Qualquer pessoa pode participar, o que explica a presenÃ§a conjunta de crianÃ§as, adultos e idosos.

Em registros que viralizaram, grupos inteiros aparecem andando em sintonia, praticando comandos imaginÃ¡rios e interagindo como em um passeio tradicional com cÃ£es.

Para os seus adeptos, a atividade funciona como uma ferramenta de alívio de estresse, servindo tanto como um exercício físico leve quanto como uma oportunidade de socialização.

JÃ¡ para quem observa de fora, o fenÃŽmeno chama atenÃ§Ã£o pela criatividade envolvida e pelo inesperado senso de comunidade criado em torno de um animal que sÃ³ existe na imaginaÃ§Ã£o.

Alguns encaram a prática como uma espécie de ensaio antes de adotar um animal de verdade.

“É um pouco louco, mas o que não é louco? Vivemos em um mundo louco”, disse a instrutora Barbara Gerlinger à agência alemã de notícias DPA.

