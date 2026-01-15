Entretenimento

BTS anuncia turnê no Brasil após serviço militar do grupo

O BTS anunciou que incluiu o Brasil em sua turnê de 2026. O grupo fará três shows em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Ainda não há informações sobre local e venda de ingressos.

A turnê marca a retomada da banda depois que os 7 integrantes concluíram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul

O grupo se tornou um fenômeno mundial, quebrando recordes e conquistando fãs em todos os cantos do planeta. Conheça curiosidades sobre o BTS!

Também conhecido como 'Bangtan Sonyeondan' ('Escoteiros à Prova de Balas', em tradução livre), o BTS é um grupo masculino sul-coreano de K-pop formado pela Big Hit Music em 2013.

Composto por sete membros - RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook — o grupo se tornou um dos maiores fenômenos musicais da atualidade, conquistando fãs em todo o mundo e quebrando recordes na indústria fonográfica.

Eles estrearam com um estilo hip-hop e mensagens críticas à sociedade sul-coreana. Gradualmente, o grupo incorporou elementos de diversos gêneros musicais, como pop, EDM e Rhytm and Blues.

A partir de 2016, o grupo experimentou um crescimento exponencial em popularidade internacional, impulsionado por hits como 'DNA', 'Fake Love' e 'Boy With Luv'.

Em 2020, eles se tornaram o primeiro grupo sul-coreano da histÃ³ria a alcanÃ§ar o topo da Billboard Hot 100 com a mÃºsica 'Dynamite'.

Outros de seus trabalhos mais notáveis são 'Wings' (2016), 'Love Yourself: Tear' (2018), 'Map of the Soul: 7' (2020) e 'BE' (2020).

Além de quebrar diversos recordes no YouTube, Spotify e nas paradas musicais internacionais, o BTS se apresentou em grandes eventos como o Grammy e até a Assembleia Geral da ONU.

O grupo também se destaca por sua filantropia e ativismo social, defendendo causas como amor próprio, saúde mental e combate à violência.

Eles são embaixadores da campanha 'Love Myself' em parceria com a UNICEF, que visa acabar com a violência contra crianças e adolescentes. Conheça melhor cada membro!

RM (Kim Namjoon): Líder do grupo, RM é conhecido por sua inteligência, capacidade de composição e amor pela leitura.

Jin (Kim Seokjin): Jin é apreciado por ser engraçado e muito simpático com os fãs, além de adorar cozinhar.

Suga (Min Yoongi): Apaixonado por basquete, Suga é um rapper, compositor e produtor musical, conhecido por suas letras introspectivas.

J-Hope (Jung Hoseok): J-Hope é o dançarino principal do grupo e também se destaca pelo rap e pela coreografia. Costuma contagiar os fãs com sua personalidade mais divertida.

Jimin (Park Ji-min): Jimin é conhecido por seus vocais mais 'suave', coreografia impecável e presença carismática no palco.

V (Kim Taehyung): V se destaca por ter uma voz diferente da dos outros, mais profunda, além de ser um ator talentoso.

Jungkook (Jeon Jungkook): O membro mais jovem do grupo é conhecido pelas habilidades de dança. Às vezes, assume o papel de vocalista principal do grupo.

O BTS conta com uma das maiores e mais engajadas bases de fãs do mundo, chamada de 'ARMY'. Eles são conhecidos por sua lealdade, paixão e criatividade, apoiando o grupo ativamente em suas atividades e os promovendo nas redes sociais.

O grupo também já lançou documentários e séries de reality show, como 'Run BTS' (2015), 'Burn the Stage' (2018) e 'Break the Silence: The Movie' (2020) que oferecem aos fãs uma visão dos bastidores de suas vidas e carreiras.

Em 2022, o BTS anunciou uma pausa em suas atividades em grupo para que os membros pudessem cumprir o serviÃ§o militar obrigatÃ³rio na Coreia do Sul. A expectativa era de que eles retornassem em junho de 2025.

Mesmo assim, os integrantes continuaram lançando alguns singles, como 'Seven', de Jungkook, que quebrou múltiplos recordes no streaming. Agora eles finalmente retomam uma turnê e incluem o Brasil

