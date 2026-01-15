Já sabe? Quanto o BBB rende mensalmente a Tadeu Schmidt

A renovação veio acompanhada de aumento salarial, elevando seus ganhos fixos mensais de cerca de R$ 400 mil para aproximadamente R$ 450 mil, colocando-o entre os nomes mais bem pagos da TV aberta. As informações são do 'Observatório da TV'.
Enquanto o reality está no ar, porém, os valores crescem de forma significativa. Isso ocorre por causa de ações comerciais, campanhas publicitárias e ativações com patrocinadores do programa. Seus rendimentos, então, podem ultrapassar R$ 2 milhões por mês do BBB.
Assim, relembre a carreira do jornalista, que irá para sua quinta edição como apresentador do reality mais popular do Brasil. O famoso é irmão caçula do ex-craque do basquete Oscar Schmidt. Além disso, é tio de Bruno Schmidt, campeão olímpico de vôlei de praia.
Tadeu Schmidt é casado com a jornalista Ana Cristina Schmidt desde 2000. O casal se conheceu em 1998 e oficializou a união dois anos depois. Ambos são discretos quanto à vida social e têm duas filhas, Valentina e Laura.
O jornalista iniciou a carreira, em 1994, na TV Nacional de Brasília, onde nasceu. No entanto, depois de três anos, se tornou repórter esportivo da TV Globo Brasília no DFTV e começou a deslanchar na profissão.
Em 2000, foi transferido para a matriz no Rio de Janeiro e passou a integrar a equipe do Esporte Espetacular e Globo Esporte. A partir dessa mudança, participou de coberturas como a da Fórmula 1 e da Copa do Mundo de 2006.
Quando passou a integrar o bloco de esportes do Fantástico, criou um novo formato para a apresentação dos gols da rodada no domingo. Passou a comentários bem humorados e conversando diretamente com o público de forma informal.
Tadeu foi responsável pela criação dos 'Cavalinhos do Fantástico', bonecos de manipulação que comentam os jogos com ele. O quadro fez enorme sucesso enquanto o apresentador esteve à frente, inclusive com as crianças.
Além disso, criou o quadro onde caso um jogador marcasse três gols em uma única partida, poderia pedir uma música para tocar em seu vídeo. A dinâmica caiu no gosto do imaginário dos atletas, que pediam suas canções.
Em 2008, inovou com o bloco Detetive Virtual, do qual foi apresentador por quase 13 anos. O quadro se caracterizava por revelar se o conteúdo apresentado pelos internautas de todo o mundo é verdade ou mentira.
Em 2011, ganhou o prêmio de Melhor Jornalista Esportivo de Televisão do Comunique-se. Dois anos depois, assumiu de vez o comando do Fantástico. Antes disso, foi apresentador do bloco de esportes do programa jornalístico Bom Dia Brasil.
De uns tempos pra cá, Tadeu Schmidt tem investido pesado na musculação. Ele também aderiu às sessões de fisioterapia, geralmente uma vez por semana, para evitar lesões e liberar as tensões.
Deixou o Fantástico no dia 14 de novembro de 2021, dando lugar à jornalista Maju Coutinho e ao comentarista Alex Escobar.
A partir de 2022, assumiu a apresentação do Big Brother Brasil, substituindo Tiago Leifert. Sob seu comando, o BBB teve os seguintes vencedores: Arthur Aguiar (2022), Amanda Meireles (2023), Davi Brito (2024) e Renata Saldanha (2025).