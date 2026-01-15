Crise na Venezuela: Vestido de luxo gera críticas em posse de presidente interina

Apesar da visibilidade internacional de María Corina Machado, Trump rejeitou a possibilidade de que ela assuma a presidência da Venezuela, alegando falta de legitimidade. O americano chegou a publicar em sua rede social uma imagem em que sua página na Wikipédia aparece alterada, atribuindo a ele o cargo de presidente interino da Venezuela. A edição, no entanto, não passava de uma montagem.