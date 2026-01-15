Entretenimento Confira as músicas estrangeiras que completam 20 anos de lançamento em 2026 As músicas internacionais lançadas em 2006 completam 20 anos em 2026, mas seguem populares e facilmente reconhecidas pelo público. Na época, antes do streaming, artistas como Beyoncé, Rihanna, Shakira e Justin Timberlake dominavam as paradas com a ajuda de rádio, MTV e vendas físicas.Para relembrar esse ano, listamos algumas dessas canções. Confira. Por Flipar

Montagem / Reprodução Youtube