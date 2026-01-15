Entretenimento Arijit Singh entra no top 10 global do Spotify e mantém liderança absoluta na Índia em 2025 Arijit Singh alcançou a nona posição do top 10 global de artistas mais ouvidos do Spotify em 2025, ao lado de nomes como Bad Bunny, Taylor Swift e The Weeknd. Na Índia, manteve sua liderança absoluta e foi, pelo sétimo ano consecutivo, o artista mais ouvido do país. Por Flipar

Reprodução Youtube