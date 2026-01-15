Economia Hambúrgueres em mini caixões viram sensação no Rio Grande do Sul Você já ouviu falar da hamburgueria Morto de Fome? Famosa por servir lanches em mini caixões, ela virou sucesso nas redes sociais e hoje vende cerca de 3,6 mil hambúrgueres por mês, com faturamento de R$ 150 mil, segundo a 'PEGN'. Por Flipar

Reprodução/Instagram/@mortodefomeburger