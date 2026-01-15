Economia

Hambúrgueres em mini caixões viram sensação no Rio Grande do Sul

Você já ouviu falar da hamburgueria Morto de Fome? Famosa por servir lanches em mini caixões, ela virou sucesso nas redes sociais e hoje vende cerca de 3,6 mil hambúrgueres por mês, com faturamento de R$ 150 mil, segundo a 'PEGN'.

Por Flipar
Reprodução/Instagram/@mortodefomeburger

Criada em 2020 por Matheus Bittencourt em Gravataí (RS), a marca foi comprada dois anos depois por Felipe Fraga Santos, ex-cliente que viu potencial no conceito. Santos ampliou o horário de funcionamento e profissionalizou a gestão, o que fez as vendas dispararem.

Reprodução/Instagram/@mortodefomeburger

Com nomes criativos nos combos e embalagens que chamam atenção, o negócio se tornou um case de marketing inusitado. O crescimento levou à abertura de uma segunda unidade em Cachoeirinha e há previsão de expansão para Porto Alegre.

Reprodução/Instagram/@mortodefomeburger

Recentemente, aliás, a 'Burgerdudes' fez a lista das melhores hamburguerias do mundo e incluiu duas brasileiras. O site é especializado no assunto desde 2014, e os profissionais viajam pelos países para encontrar o melhor lanche. Confira a lista!

Reprodução/@burgerdudes

10. Taverna Red Hook: Localizada no Brooklyn, Nova York, é uma ramificação do aclamado local para churrasco, Hometown Bar-B-Que, inspirado nos clássicos bistrôs americanos de esquina. Possuem um hambúrguer grosso de carne seca, queijo, cebola e um pão de gergelim servido com picles e fatias de batata.

Divulgação/Burgerdudes

9. Amboy Classic: É um restaurante recentemente estabelecido na Chinatown de Los Angeles que foi fundado pelo especialista em hambúrgueres Alvin Cailan - conhecido por apresentar o The Burger Show no canal do YouTube do First We Feast.

Divulgação/Burgerdudes

8. Pastis: Um bistrô francês localizado no badalado Meatpacking District de Nova York. É um local gastronômico popular tanto para celebridades quanto para moradores locais. O restaurante sempre popular exige que você garanta uma reserva com bastante antecedência para evitar decepções.

Divulgação/Burgerdudes

7. Funky Chicken Food Truck: Presente nos arredores do centro de Estocolmo, tem sido um dos favoritos no cenário dos food trucks da Suécia.Localizados em Nacka Strand e servindo hambúrgueres na hora do almoço, eles se tornaram o destino preferido dos amantes de carne.

Divulgação/Burgerdudes

6. Burger and Beyond: Um estabelecimento de hambúrgueres que se expandiu para vários restaurantes no centro de Londres e até um serviço de entrega em Manchester. Oferecem um cardápio diversificado, além de deliciosos acompanhamentos e shakes.

Divulgação/Burgerdudes

5. Holy Burger: Premiada lanchonete de São Paulo, oferece um ambiente aconchegante que lembra um antigo clube de jazz de Nova York. Seu extenso cardápio conta com 13 hambúrgueres, sendo que o “Pony Line” possui carne maturada, cheddar, melaço de cana e bacon.

Divulgação/Burgerdudes

O pão fofo e marrom-dourado contém alguns ingredientes perfeitamente equilibrados, e o incrivelmente suculento hambúrguer de carne seca envelhecido do Spazio Lab oferece sabores profundos de carne e uma textura deliciosa e arejada.

Reprodução/@holyburgersp

4. Au Cheval: Localizado em Chicago, oferece o clássico Double Cheeseburger com cheddar americano, picles, cebola e dijonnaise. A experiência oferece um sabor excepcionalmente carnudo, complementado pelo cremoso cheddar, dijonnaise bem balanceada e picles crocantes.

Divulgação/Burgerdudes

3. Bleecker Burger: Com vários restaurantes elegantemente decorados no centro de Londres, é conhecido por seu design minimalista, deixando brilhar a qualidade da carne. Seu cardápio apresenta diversos hambúrgueres, acompanhamentos e milkshakes, todos elaborados para destacar a excelência da carne.

Divulgação/Burgerdudes

2. Hundred Burger: Com algumas unidades em Valência e agora também em Madrid, possui uma decoração inspirada na biblioteca universitária e oferece onze opções de hambúrgueres de carne bovina.

Divulgação/Burgerdudes

Oferece um hambúrguer exclusivo, com carne bovina maturada por 60-90 dias, queijo cheddar, bacon, cebola caramelizada, molho de churrasco e creme de camembert é repleto de sabores.

Reprodução/@hundredburgers_

1: Pizza Loves Emily: Tem lojas em West Village e Brooklyn, e possui The Emmy Double Stack Burger, com dois produtos envelhecidos a seco.

Divulgação/Burgerdudes

Além de hambúrgueres de carne, queijo, cebola frita, picles e molho Emmy em um pão de pretzel. A sua riqueza e discreto picante combinam perfeitamente com os restantes ingredientes, criando uma perfeita harmonia de texturas e sabores.

Reprodução/@pizzalovesemily

19. Encarnado Burger: Lanchonete mais comentada do Rio de Janeiro, do bairro de Ipanema,traz um cardápio reduzido, com seis opções de hambúrguer. O equilíbrio no tamanho, especialmente com o substancial hambúrguer de carne, e as proporções bem proporcionadas tornam-no super especial.

Divulgação/Burgerdudes

Veja Mais