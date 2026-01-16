Juliano Cazarré relata os desafios de criar seis filhos

'Ser pai é ter espírito de doação. É um desafio, principalmente de paciência', afirmou. Juliano admite que nem sempre consegue manter a calma diante da agitação. 'Às vezes, fico mais bravo do que deveria', disse Cazarré, casado com a empresária Letícia Cazarré.
Para ele, a paternidade é um exercício diário de entrega. Até tarefas simples ganham outra proporção, como ir ao mercado. 'Levo um fone de ouvido, pego aquele carrinho de dono de restaurante e boto 36 caixinhas de leite… É sinistro!', brincou.
Várias personalidades além de Cazarré têm ou tiveram uma prole farta, resultado de casamentos sucessivos, namoros assumidos ou puladas de cerca. Veja alguns famosos com, pelo menos, seis filhos.
Alec Baldwin - O ator americano tem 7 filhos com a mulher Hilaria Thomas, com quem está casado desde 2012.
Mel Gibson - O ator e diretor americano tem 9 filhos. Sete deles com Robyn Gibson, com quem ficou casado de 1980 a 2011. Um deles, Milo Gibson, se lançou na carreira de ator. Mel também tem uma filha com a modelo Oksana Grigorieva e um filho com a roteirista Rosalind Ross.
Roberto Carlos - O ex-jogador de futebol, lateral-esquerdo da Seleção Brasileira nas Copas de 1998, 2002 (pentacampeão) e 2006, é paulista com dupla nacionalidade espanhola, e tem 11 filhos (um deles, adotivo). Dois são com Barbara Thuler, que o acusa de atraso na pensão (o que Roberto Carlos nega).
Evander Holyfield - O ex-pugilista americano, pentacampeão mundial de pesos-pesados, tem 11 filhos, com seis mulheres. É muito lembrado por derrotar Mike Tyson e ter a orelha mordida pelo rival em 1997.
Latino - O cantor carioca tem 10 filhos. Detalhe: cada um é de uma mulher diferente! Um deles só foi assumido após exame de DNA. Um outro é de mãe desconhecida. A mulher mais famosa a engravidar de Latino (com quem tem uma filha, Susana) é a cantora Kelly Key.
Eddie Murphy - O comediante americano já está no quarto casamento e tem 10 filhos. Ele já disse, com orgulho, que fica feliz de não ter 'semente ruim' na família.
Julio Iglesias - O cantor espanhol, que também tem nacionalidade dominicana, tem 8 filhos. Está no segundo casamento. Um dos filhos ficou famoso: o cantor Enrique Iglesias, que tem tripla cidadania (espanhola, filipina - por causa da mãe - e americana, tendo se radicado nos Estados Unidos).
Rod Stewart - O cantor e compositor britânico tem 8 filhos. Ele está no terceiro casamento. Uma filha se dedica à carreira artística: Ruby Stewart, cantora, nascida nos Estados Unidos, 34 anos, filha de Rod com Kelly Emberg.
Mick Jagger - O cantor britânico, vocalista dos Rolling Stones, tem 8 filhos, com cinco mulheres. Um deles, Lucas, com a modelo e apresentadora brasileira Luciana Gimenez. Jagger foi casado duas vezes.
Gilberto Gil - O cantor baiano tem 8 filhos. Está no quarto casamento. Só não teve filhos com a cantora Nana Caymmi. Com a atual mulher, Flora, tem 3 filhos. A cantora Preta Gil é filha de Gil com Sandra Gadelha.
Brad Pitt e Angelina Jolie - O casal de atores americanos se separou em 2019 e passou a disputar na justiça a guarda dos 6 filhos (3 biológicos e 3 adotivos).
Bob Dylan - O cantor e compositor americano recebeu o Prêmio Nobel de Literatura (2016) pela beleza das letras. Ele se casou duas vezes e tem 6 filhos. Um deles é Jakob Dylan, vocalista da banda Wallflowers.
Romário - O ex-jogador de futebol, atual Senador da República, se casou 3 vezes e tem seis filhos. Um deles, Rafael, foi reconhecido por exame de DNA. A caçula, Ivy, tem síndrome de Down, o que motivou Romário a se engajar em campanhas contra a discriminação.
Robert de Niro - O ator americano tem 7 filhos (incluindo uma bebê nascida em maio de 2023). Três filhos são de mulheres negras. Por isso, ele tem apoiado a luta antirracista mencionando os próprios filhos, expostos à discriminação.
Pelé - O Rei do Futebol, , que morreu em 29/12/2022, se casou 3 vezes e tinha 7 filhos conhecidos, inclusive Sandra Regina (1964-2006), que travou uma luta judicial e comprovou a paternidade por DNA. Pelé admitiu que viveu numerosos casos e poderia ter filhos que não conhecia.
Mr Catra - O funkeiro carioca, morto aos 49 anos, deixou 32 filhos com mais de 15 mulheres. Ele tinha três esposas. E dizia que não era 'safado nem infiel', pois todos seus relacionamentos eram em comum acordo com suas mulheres.