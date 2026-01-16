Aparências que enganam: Famosos que surpreendem pela baixa estatura

Martin Freeman - Nascido em 8/12/1971 em Aldershot, na Inglaterra, o ator mede 1,69 metro.
Elijah Wood - Nascido em 28/1/1981 em Cedar Rapids, em Iowa, o ator - que também é produtor, dublador e DJ - tem 1,68 metro.
Josh Hutcherson - Nascido em 12/12/1992,no Kentucky, o ator americano, que também é produtor e diretor, tem 1,65 metro.
Daniel Radcliffe - Nascido em 23/7/1989 em Londres, o ator britânico mede 1,65 metro.
Bruno Mars - Nascido em 8/10/1985 no Havaí, o cantor, compositor, dançarino, produtor musical e multi-instrumentista americano tem 1,65 metro.
Miley Cyrus - Nascida em 23/11/1992 no Tennessee, a cantora, compositora e atriz americana mede 1,65 metro.
Mila Kunis - Nascida em 14/8/1983 em Chernivtsi, na Ucrânia, a atriz e dubladora tem 1,63 metro. Mesmo assim, também conseguiu ser modelo.
Kevin Hart - Nascido em 6/7/1979 na Pensilvânia, o comediante, apresentador, rapper, roteirista, dublador e ator americano tem 1,63 metro de altura.
Jean-Claude Van Damme - Nascido em 18/10/1960, em Bruxelas, o ator e lutador de artes marciais belga - que também é produtor e roteirista - mede 1,62 metro.
Scarlett Johansson - Nascida em 22/11/1984 em Nova York, a atriz americana, que também é cantora, mede 1,60 metro.
Amanda Seyfried - Nascida em 3/12/1985 na Pensilvânia, a atriz americana, que também é cantora e modelo, mede 1,59 metro.
Kim Kardashian - Nascida em 21/10/1980, em Los Angeles, a empresária, influenciadora e atriz americana mede 1,59 metro.
Emilia Clarke - Nascida em 23/10/1986 em Londres, a atriz britânica mede 1,57 metro.
Ashley e Mary-Kate Olsen - Nascidas em 13/6/1986 em Los Angeles, as atrizes, empresárias e estilistas americanas, que são gêmeas, medem 1,55 metro e 1,57 metro, respectivamente.
Reese Whiterspoon - Nascida em 22/3/1976 em Nova Orleans, a atriz americana, que também é produtora e empresária, mede 1,56 metro.
Lady Gaga - Nascida em 28/3/1986 em Malibu, na Califórnia,a cantora e atriz americana tem 1,55 metro de altura.
Vanessa Hudgens - Nascida em 14/12/1988 em Salinas, na Califórnia, a atriz, cantora, produtora, dubladora e apresentadora americana tem 1,55 metro de altura.
Elliot Page - Nascido na região de Nova Escócia, no Canadá, em 21/2/1987 como Ellen Page, mulher, anunciou ser transgênero em 2020. É ator, diretor e produtor. Tem 1,55 metro de altura.
Ariana Grande - Nascid em 26/6/1993 em Boca Ratón, na Flórida, a cantora, compositora, instrumentista, produtora musical, dançarina, atriz e empresária americana tem 1,53 metro.
Chandra Wilson - Nascida em 27/8/1969 em Houston, no Texas, a atriz americana tem 1,52 metro de altura.
Jada Pinkett Smith - Nascida em 18/9/1971 em Baltimore, a atriz, cantora e dubladora americana tem 1,52 metro.
Agora, a memória de um grande nome: Prince. Nascido em 7/6/1958 em Minneapolis, o múltiplo artista americano morreu aos 57 anos. Foi cantor, compositor, produtor, dançarino, multi-instrumentista e ator, um dos maiores ícones da música mundial. Tinha 1,60 metro.