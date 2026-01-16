Estilo de Vida Não dá pra acreditar: Homem mais velho do mundo surpreende com menu favorito Reconhecido como o homem mais velho do mundo, o agricultor cearense João Marinho Neto, de 113 anos, segue uma dieta administrada por uma nutricionista, mas não dispensa quatro itens que adora. E causou surpresa ao fazer a revelação: café, uvas, galinha caipira e, acredite, rapadura. Por Flipar

Reprodução / LongeviQuest