Não dá pra acreditar: Homem mais velho do mundo surpreende com menu favorito

Com excesso de açúcar e um perigo se consumida em demasia a rapadura não pode faltar na mesa do idoso, nascido em 5 de outubro de 1912. E muitos brincam perguntando como ele consegue ter tamanha longevidade comendo rapadura todos os dias. Saúde para ele!
O brasileiro foi reconhecido como homem mais velho do mundo pelo instituto de pesquisa voltado para a longevidade LongeviQuest — juntamente com o Guinness Book.
Natural de Maranguape, município da Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará, João Marinho assumiu a posição após o falecimento do britânico John Tinniswood (foto), que também tinha 112 anos e morreu no dia 25/11/24.
De acordo com a organização, Neto é o único homem ainda vivo nascido em 1912. Antes, João Neto já era considerado o homem mais velho do Brasil e da América Latina.
Segundo a LongeviQuest, outro brasileiro está entre os cinco homens mais velhos do mundo no momento.
Trata-se de Primo Olivieri, que nasceu em 7 de março de 1914 , alcançando 111 anos em 2025.
Josino Levino Ferreira, que fazia parte da lista, comemorou seu 112º aniversário em 3 de abril de 2025. Mas morreu no dia 5 de outubro.
João Marinho Neto passou a infância ajudando o pai nas tarefas rurais, como cuidar do gado e colher frutas.
Durante essa época, mudou-se com a família para Apuiarés, no Ceará, onde reside até hoje na unidade de acolhimento Lar São Sebastião.
A cidade tem pouco mais de 14 mil habitantes e localizada na microrregião do Médio Curu, no Norte Cearense.
Ele vive no lar para idosos por conta de um problema de visão. Segundo a família, essa é a única questão de saúde do cearense.
“Ele mora lá e vive naturalmente bem, se alimenta bem, dorme bem, conversa, entende tudo, conhece todo mundo. Os filhos, ele conhece pela voz”, contou um dos filhos.
João era casado com Josefa Albano dos Santos, que morreu em 1994, quando tinha 74 anos.
Juntos, eles tiveram quatro filhos: Antônio, José, Fátima e Vanda — esta última já falecida. Tempos depois, ele teve mais três filhos com outra mulher.
Já John Tinniswood, britânico que morreu em 25/11/2024, era reconhecido como o homem mais velho desde 2020. Nascido em 26 de agosto de 2012 em Liverpool, ele vivia em uma casa de repouso e, segundo sua família, 'faleceu rodeado por música e carinho'.
Apaixonado pelo tradicional Liverpool FC, clube fundado 20 anos antes de seu nascimento, Tinniswood acompanhou todas as oito conquistas do time na Taça da Inglaterra e presenciou 17 dos 19 títulos da equipe na liga inglesa.
A partir de 2012, quando completou seu 100º aniversário, John Tinniswood passou a receber cartões de felicitação da rainha Elizabeth, que era 14 anos mais jovem que ele.
Durante sua longa vida, Tinniswood testemunhou as duas Guerras Mundiais e contribuiu ao trabalhar no setor administrativo do Corpo de Pagamento do Exército.
Além disso, desempenhou funções logísticas, como a de rastrear soldados desaparecidos e coordenar o fornecimento de alimentos.
Em nota, o Guinness Book lamentou a morte do britânico: 'Guinness World Records está entristecido em descobrir que John Tinniswood, o homem mais velho do mundo, morreu aos 112 anos'. Agora, o posto é ocupado por um brasileiro.