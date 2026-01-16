A planta medicinal que auxilia a digestão e cicatriza feridas

Originária da Europa e da Ásia, a tanchagem (Plantago major) é uma planta medicinal comumente encontrada em várias partes do mundo. Nela é possível encontrar uma série de propriedades benéficas à saúde, incluindo ação anti-inflamatória, antioxidante, cicatrizante e antimicrobianaReprodução/ Wikimedia Commons
A tanchagem contém compostos que desempenham um papel importante na proteção das células contra danos causados por inflamações, além de contribuir para a regeneração dos tecidosReprodução/ Wikimedia Commons
Essas propriedades ajudam a acelerar o processo de cicatrização de feridas, cortes e queimaduras, aliviando a dor e reduzindo a inflamação local. A ação antimicrobiana da tanchagem também auxilia na prevenção de infecções em áreas lesionadas, promovendo uma recuperação mais rápida e eficazReprodução/Freepik
De acordo com um artigo publicado na revista Infarma Ciências Farmacêuticas do Conselho Federal de Farmácia, a ação antimicrobiana da tanchagem para a bactéria Staphylococcus aureusda, por exemplo, se dá pelos seus compostos bioativos, como taninos e flavonoidesJosué Barquero & Anne Derbise, Unité Yersinia, Institut Pasteur/Divulgação
A tanchagem tem propriedades digestivas que favorecem o bom funcionamento do sistema digestivo, ajudando a aliviar desconfortos como azia, refluxo e gases. Ela também estimula a secreção de bile, o que melhora a digestão de gorduras, sendo eficaz na redução de inchaços e cólicas intestinaisjulien Tromeur/Unsplash
A tanchagem contribui para o controle do colesterol devido à presença de fibras solúveis, como os polissacarídeos, que ajudam a reduzir a absorção de gordura no intestino. Essas fibras se ligam aos ácidos biliares, que contêm colesterol, e facilitam sua eliminação pelo organismo, reduzindo os níveis de LDL (colesterol ruim) no sangueReprodução/Freepik
Por apresentar ação calmante, a tanchagem contribui para a saúde do sistema respiratório, anti-inflamatória e expectorante. Seu uso tradicional em forma de chá ajuda a aliviar irritações na garganta, tosse, rouquidão e desconfortos comuns em gripes e resfriadosReprodução/Freepik
A planta pode ajudar a prevenir o surgimento de úlceras gástricas devido às suas propriedades protetoras para o estômago. Ela contribui para a redução da acidez do suco gástrico, diminuindo o risco de danos e lesões na mucosa estomacalReprodução/Freepik
A tanchagem tem também um efeito diurético natural, ou seja, ela estimula a produção de urina, o que ajuda a eliminar excessos de substâncias tóxicas e bactérias do organismo, esse aumento na produção de urina facilita a expulsão de patógenosFreepik
A infusão da planta pode ser usada para ajudar no tratamento de infecções da boca e faringe, a eficácia no tratamento se deve à presença de compostos bioativos, como taninos e mucilagens, que ajudam a reduzir a irritação, promover a regeneração dos tecidos e formar uma camada protetora nas áreas afetadasCourtesy of Pacific Northwest National Laboratory/Divulgação
Quando aplicada diretamente sobre a pele, ela pode ajudar a aliviar coceiras causadas por picadas de insetos, reduzir a vermelhidão e a sensação de ardor. Em irritações cutâneas, o efeito ajuda a restaurar o conforto da pele, auxiliando na recuperação natural da região afetadaFreepik
A tanchagem pode ser consumida de diversas maneiras, incorporando seus benefícios à alimentação diária. Para garantir os benefícios oferecidos pela planta ela é comumente consumida como chá, misturada a sopas caldos e sucos e até temperoseugene barmin/Freepik
A tanchagem deve ser usada com cautela em algumas situações devido ao efeito diurético, sendo contraindicada para gestantes, lactantes, crianças menores de 2 anos e pessoas com problemas renais graves. Também pode interferir com medicamentos anticoagulantes e para diabetes, além de causar distúrbios gastrointestinais se consumida em excessoReprodução/Freepik
É aconselhável consultar um profissional de saúde antes de usar a planta, principalmente em casos de condições preexistentes ou uso contínuo de medicamentos. Além disso, seu uso não substitui tratamento e acompanhamento médicoReprodução/ publicdomainpictures
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca