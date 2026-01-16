Fracassos retumbantes: esses filmes causaram grandes prejuízos

O filme dirigido por Michael Cimino, então diretor de muita fama pelo filme 'O Franco-Atirador', foi lançado em 1980 e se tornou o maior fracasso de todos os tempos. Estrelado por Kris Kristofferson. Curiosamente, a BBC considera esse filme na 98ª posição entre os 100 maiores filmes de todos os tempos. E foi indicado para a Palma de Ouro.