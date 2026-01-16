Galeria

Fruta exótica, Langsat tem polpa translúcida e suculenta

Com a diversidade da natureza, que apresenta muitas espécies nativas de diferentes biomas, várias frutas exóticas e desconhecidas preenchem culturas alimentares pelo mundo. Uma delas é a langsat, que tem um sabor característico e traz inúmeros benefícios à saúde.

Ramon FVelasquez/Wikimédia Commons

Fruto tropical originário do Sudeste Asiático, especialmente da Malásia, Indonésia e Filipinas, o langsat ainda é pouco conhecido fora dessa região. Ele possui um sabor que lembra uma mistura de manga e abacaxi e oferece uma experiência gastronômica única.

Dericks-Tan /Wikimédia Commons

Este fruto (Lansium domesticum) foi introduzido em outras áreas tropicais, incluindo Havaí, Suriname e Costa Rica. Uma lenda popular na Indonésia conta que ele surgiu como um remédio para uma praga que atacava as plantações de arroz.

Flickr Zami Zahari

Assim, ele apresenta duas variedades: Duku e Longkong. O primeiro é mais doce e arredondado, com casca mais grossa e sem látex. O segundo, por sua vez, tem origem na Tailândia, de redondo a oblongos, e possui menos sementes.

Flickr Linda Idris

Desse modo, este fruto cresce em árvores de pequeno porte, que raramente ultrapassam os 10 metros de altura, se apresenta em forma de cachos e pertence à família das Meliaceae, a mesma do mogno.

- Ramon FVelasquez/Wikimédia Commons

Contudo, este fruto é sensível e possui baixo tempo de conservação. Por isso, raramente é exportado para longas distâncias, o que limita ainda mais seu acesso em muitos países.

Creative Commons

Nesse sentido, o langsat se assemelha a uma pequena batata ou a um dente de alho grande, com uma casca fina que varia do amarelo pálido ao bege.

Creative Commons

A saborosa polpa, por sua vez, é dividida em cinco ou seis segmentos, sendo translúcida e suculenta, semelhante à da lichia ou do mangostão.

Izham Alias/Wikimédia Commons

Este fruto é cultivado principalmente na Malásia, Indonésia, Tailândia, Filipinas e em algumas regiões do sul da China. Entretanto, ele também, nas últimas décadas, tem aparecido com mais frequência em algumas plantações no Brasil, especialmente na região Norte.

Imagem de Fathima Shanas por Pixabay

Ele tende a prosperar com alta umidade e pouca seca e pode ser encontrado em pomares. Tem preferência por climas tropicais úmidos, solos ricos e bem drenados. Assim, cresce geralmente na sombra parcial de árvores maiores em seu habitat natural.

Creative Commons

A árvore leva cerca de sete a oito anos para começar a produzir frutos, o que limita sua produção. Ela, então, precisa de uma quantidade significativa de água e uma temperatura estável ao longo do ano.

Flickr YeohTheanKheng

A propagação mais eficiente deste fruto acontece por estaquia ou enxertia, pois preservam as características genéticas desejadas. No momento, pesquisas têm testado novas formas de adaptação em estufas ou vasos para a disseminação desse alimento.

Midori /Wikimédia Commons

Nas artes, o artista filipino Félix Resurrección Hidalgo criou uma bonita pintura, que reproduzia uma vendedora de Langsats.

Domínio Público/Wikimédia Commons

O sabor é predominantemente uma combinação de doçura e acidez, porém algumas variedades podem apresentar um leve amargor devido às sementes.

Imagem de Fathima Shanas por Pixabay

Por isso, para consumi-lo, basta pressionar levemente o fruto para romper a casca fina e revelar os segmentos translúcidos. Em seguida, remova cuidadosamente as sementes amargas para desfrutar de seu sabor único.

Flickr ??c Tr?ng Nghiêm

Além disso, este fruto é usado na medicina tradicional do Sudeste Asiático por suas supostas propriedades terapêuticas. A casca da árvore é usada contra a malária e a disenteria, enquanto as sementes trituradas são empregadas no tratamento da febre.

Flickr Yun Huang Yong

Quando a casca do fruto é seca e queimada, serve como repelente de mosquitos, enquanto o suco é utilizado para aliviar diarreias e inflamações intestinais.

Flickr Rob and Stephanie Levy

Entre as receitas tradicionais na Ásia, destacam-se o xarope de langsat, a geleia e o fruto seco, que concentra seus sabores. Ele também pode ser ingrediente popular em saladas de frutas tropicais, onde sua acidez se destaca.

Flickr Eric Hunt

Em algumas regiÃµes da Ãsia, o langsat pode ser fermentado para produzir uma bebida levemente alcoÃ³lica, semelhante ao sidra. Afinal, ele tem um sabor caracterÃ­stico que permite a combinaÃ§Ã£o com outros ingredientes como capim-limÃ£o, gengibre e coco.

Flickr Dinesh Kumar

Outros cozinheiros podem incorporar o langsat em criações culinárias contemporâneas. Ele pode estar presente em sorvetes, molhos agridoce para frutos do mar, marinadas para carnes brancas e coquetéis exóticos.

Flickr zol m

O langsat é rico em nutrientes, incluindo vitamina C, fibras e antioxidantes, tornando-se uma opção saudável para quem busca uma alimentação equilibrada.

Flickr Mike Bush

Ajuda a fortalecer o sistema imunológico, enquanto as fibras presentes na fruta promovem a saúde digestiva. Os antioxidantes encontrados nesta fruta também desempenham um papel importante na proteção das células.

Flickr Rob and Stephanie Levy

É importante ressaltar que muitas das propriedades medicinais do langsat ainda estão sendo estudadas e confirmadas cientificamente. Uma delas é a presença de tetranortriterpenóides, que apresentam propriedades antimaláricas e antitumorais.

Flickr I.J. Kasim

