Leonardo DiCaprio é mundialmente conhecido por ser extremamente criterioso na escolha de seus papéis, priorizando quase sempre dramas históricos ou tramas calcadas na realidade. Em uma entrevista reveladora ao jornal britânico “Daily Star”, o astro confessou que possui uma resistência natural ao gênero de ficção científica, admitindo que universos futuristas e tramas espaciais raramente despertam seu interesse artístico.
Contudo, existe uma notável exceção em sua filmografia.
Ele declarou: “Tenho uma certa aversão porque é difícil envolver-se emocionalmente em mundos muito distantes do nosso”.
Lançado em 2010, “A Origem” rapidamente se estabeleceu como um marco moderno do cinema, misturando thriller de ação com uma ficção científica cerebral e visualmente deslumbrante. A trama acompanha a jornada tensa de Dom Cobb, interpretado com intensidade por Leonardo DiCaprio. Ele não é um criminoso comum, mas sim um ladrão corporativo de elite, mestre na arte da “extração”, uma técnica proibida que consiste em invadir o subconsciente vulnerável de seus alvos durante o sono para r
Nascido em 11 de novembro de 1974, em Los Angeles, DiCaprio ganhou um Oscar de Melhor Ator por sua atuação no filme “O Regresso” e, com papéis marcantes e parcerias com grandes diretores, se tornou um dos artistas mais influentes de Hollywood.
Mesmo que Leonardo DiCaprio mantenha certa distância pessoal do gênero, a ficção científica continua sendo um dos pilares mais influentes, lucrativos e criativos da indústria cinematográfica. Capaz de unir questionamentos filosóficos profundos a espetáculos visuais grandiosos, o estilo sustenta uma popularidade inabalável e goza de imenso prestígio junto à crítica especializada.
Reconhecendo essa importância histórica e cultural, em maio de 2025, o renomado jornal britânico The Times p
“Primer” (2004): dirigido e estrelado por Shane Carruth ao lado de David Sullivan, se tornou um clássico cult devido à abordagem realista e técnica de conceitos científicos complexos. O filme venceu prêmios importantes no Festival de Sundance, como o “Grand Jury Prize”, e recebeu reconhecimento em diversos festivais independentes.
A trama acompanha quatro amigos empreendedores que criam uma invenção revolucionária e enfrentam desafios para definir a autoria do dispositivo capaz de manipular o tempo, além de sofrer as consequências inesperadas dessa descoberta.
“A Chegada” (2016): dirigido por Denis Villeneuve e protagonizado por Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker, recebeu indicação a várias categorias no Oscars, incluindo Melhor Filme e Direção, e ganhou o prêmio de Melhor Edição de Som. Também conquistou prêmios no BAFTA e no Writers Guild of America.
A narrativa coloca a linguista Louise Banks no centro de uma missão crucial para estabelecer comunicação com visitantes extraterrestres. A trama explora temas profundos como linguagem, tempo e a natureza da humanidade, abordando se os alienígenas representam uma ameaça ou uma oportunidade para a Terra.
“De Volta para o Futuro” (1985): dirigido por Robert Zemeckis e estrelado por Michael J. Fox e Christopher Lloyd, se tornou um dos maiores sucessos da década e ganhou o Oscar de Melhor Edição de Som.
O filme mistura aventura, comédia e ficção científica e mostra Marty McFly viajando no tempo para 1955 com a máquina criada pelo excêntrico Dr. Brown. Para garantir sua própria existência, Marty precisa assegurar que seus pais se apaixonem, e enfrenta situações engraçadas e perigosas no processo.
“Feitiço do Tempo” (1993): dirigido por Harold Ramis e protagonizado por Bill Murray e Andie MacDowell, é uma comédia premiada que conquistou o público e a crítica por sua originalidade.
A história apresenta um repórter preso repetidamente no mesmo dia que precisa reavaliar suas escolhas e atitudes para encontrar um novo caminho na vida. Venceu o BAFTA de Melhor Roteiro Original.
“Invasores de Corpos” (1978): remake dirigido por Philip Kaufman, com Donald Sutherland, Brooke Adams e Leonard Nimoy, se tornou referência no gênero de terror e ficção científica.
O filme mostra uma cidade onde habitantes percebem que pessoas são substituídas por réplicas sem emoções, após o crescimento de vagens misteriosas originadas por sementes caídas do espaço, o que resulta em uma ameaça silenciosa e aterrorizante.
“2001: Uma Odisseia no Espaço” (1968): dirigido por Stanley Kubrick e estrelado por Keir Dullea e Gary Lockwood, é considerado uma obra-prima. Baseado na história de Arthur C. Clarke, o filme foi indicado a 4 Oscars e venceu na categoria de Melhores Efeitos Visuais.
Explora a evolução humana, inteligência artificial e os mistérios do espaço, e acompanha a descoberta de um artefato misterioso na Lua que leva a uma jornada entre o humano e o desconhecido, enquanto a inteligência artificial HAL 9000 desempenha papel crucial.
“Blade Runner” (1982): dirigido por Ridley Scott e inspirado na obra de Philip K. Dick, com Harrison Ford, Rutger Hauer e Sean Young, se tornou um clássico do cinema distópico. Teve duas indicações ao Oscar e chegou a ganhar três BAFTAs.
O filme acompanha Rick Deckard, caçador encarregado de eliminar replicantes, seres geneticamente criados, quase idênticos a humanos, em um futuro sombrio e decadente.
“Star Wars – Uma Nova Esperança” (1977): dirigido por George Lucas e estrelado por Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher, iniciou uma das franquias mais icônicas do cinema. O filme venceu seis Oscars e teve dez indicações no total.
A história acompanha Luke Skywalker que, junto a um cavaleiro Jedi, um piloto e seus companheiros, enfrenta o Império para salvar a galáxia e resgatar a Princesa Leia do vilão Darth Vader.
“Matrix” (1999): dirigido por Lana e Lilly Wachowski, com Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss, ganhou quatro Oscars técnicos, incluindo Melhor Edição de Som e Efeitos Visuais.
O filme acompanha Neo, um programador que descobre que sua realidade é uma simulação criada por máquinas e decide lutar para libertar a humanidade dessa ilusão.
“Alien” (1979): dirigido por Ridley Scott e estrelado por Sigourney Weaver, Tom Skerritt e John Hurt, é um marco do cinema de terror e ficção científica. Foi indicado a dois Oscars e ganhou na categoria de Melhores Efeitos Visuais.
O filme narra a história da tripulação de uma nave comercial que, ao investigar uma transmissão misteriosa, encontra uma forma de vida mortal que ameaça suas vidas no espaço profundo.