Carne macia do mexilhão ajuda a combater hipertensão; veja seus usos

Importantes fontes de cálcio, ferro e zinco, essenciais nos processos de crescimento e fortalecimento de ossos e dentes, os mexilhões são frutos do mar sustentáveis e versáteis. Esse molusco apresenta uma carne pequena e macia e traz benefícios à saúde.Por Flipar
Ele é um molusco bivalve, conhecido por suas conchas pretas ou azuis, que são comuns em regiões costeiras e zonas rochosas de oceanos e água doce.
Estes animais, que vivem presos ao substrato por um feixe de filamentos (bisso), são filtradores, o que significa que podem concentrar contaminantes presentes no seu ambiente. Eles não apresentam restrições de clima e salinidade e são cultivados em grandes quantidades.
As conchas são alongadas e assimétricas, com cores que variam entre preto-azuladas (como o mexilhão-comum) e marrom escura por fora com nuances azuladas metálicas por dentro.
Encontram-se também em zonas rochosas e costeiras, tanto em águas salgadas como em água doce, podendo ser encontrados em zonas de mangue.
O mexilhão, especialmente o dourado (Crassostrea gigas), é nativo da Ásia. Chegou à América do Sul, incluindo o Brasil, provavelmente através da água de lastro de navios.
Foi introduzido no Brasil, provavelmente através da água de lastro de navios cargueiros, e desde então se espalhou por vários estados, incluindo o Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul.
A proliferação desta espécie exótica tem sido motivo de preocupação devido ao seu impacto ambiental e econômico, principalmente em áreas aquáticas, como hidrelétricas. Isso porque o mexilhão dourado pode obstruir as estruturas e prejudicar o funcionamento.
O cultivo de mexilhões, chamado de Mitilicultura, tem seu início atribuído ao irlandês Patrick Walton, que naufragou na baía de Aguillon, na França, onde estendeu uma rede para capturar pássaros.
No Brasil, o cultivo de mexilhões iniciou-se na década de 1970 por pesquisadores da Universidade de São Paulo, Instituto de Pesca de São Paulo e Instituto de Pesquisas da Marinha.
Atualmente, o estado de Santa Catarina é o maior produtor de ostras e mexilhões (espécie Perna perna), sendo responsável por mais de 90% da produção nacional.
Consumidos desde a pré-história, os mexilhões foram considerados por culturas greco-romanas como um alimento nobre, servido em festas e ocasiões especiais.
A carne do mexilhão é macia e tem um sabor levemente adocicado, sendo rica em proteínas, ómega 3, vitaminas C e B12, ferro e zinco.
O mexilhão é um alimento nutritivo e saboroso, com diversos benefícios para a saúde, como o reforço da imunidade, a redução do risco de inflamação e o melhor funcionamento cerebral.
É importante limpar bem os mexilhões antes de cozinhá-los, pois eles podem conter toxinas. Esse alimento fresco deve ser consumido rapidamente e pode ser congelado por alguns meses.
Os ácidos graxos omega-3 presentes nos mexilhões podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas e melhorar a saúde do coração.
Esse alimento é uma fonte rica em proteínas de alta qualidade, essenciais para a construção e reparação dos tecidos corporais. São ricos em zinco e selênio, minerais que desempenham um papel crucial no fortalecimento do sistema imunológico.
Embora seja rico em proteínas, o mexilhão tem um baixo teor de gorduras, o que o torna uma escolha ideal para quem busca uma dieta saudável e balanceada.
Com um baixo teor calórico, o mexilhão é uma excelente opção para quem deseja manter ou perder peso sem sacrificar a ingestão de nutrientes essenciais.
Assim, a vitamina B12 encontrada em abundância nos mexilhões é essencial para a saúde do sistema nervoso e do cérebro. A deficiência de vitamina B12 está associada a problemas neurológicos e psiquiátricos, como depressão e demência.
O mexilhão contém níveis significativos de cálcio e vitamina D, nutrientes essenciais para a saúde dos ossos. Dessa forma, seu consumo pode ajudar a prevenir a osteoporose e outras doenças ósseas, especialmente em idosos.
Os antioxidantes presentes nos mexilhões, como o selênio, ajudam a combater os radicais livres do corpo, reduzindo o estresse oxidativo e prevenindo danos celulares.
Além disso, o potássio presente no mexilhão ajuda a controlar a pressão arterial, assim como o ferro presente neste alimento, é essencial na prevenção da anemia.