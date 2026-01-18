Galeria

Os instrumentos dos anjos na arte: melodias que elevam o espírito

A relação entre anjos e música é antiga e profundamente simbólica. Na tradição religiosa, os anjos são vistos como mensageiros divinos que louvam a Deus com cânticos e melodias celestiais.

A música, nesse contexto, é considerada uma forma pura de adoração e comunicação com o sagrado. Ela eleva o espírito e cria uma conexão direta com o divino.

A Bíblia menciona vários instrumentos musicais usados em celebrações e louvores, sendo os principais: Trombeta, harpa, cítara, lira , flauta, tamborim e saltério

O primeiro instrumento mencionado na Bíblia é o kinnor, traduzido como harpa ou lira, citado em Gênesis 4:21. Esse instrumento simboliza a origem da música como uma forma de expressão espiritual e celebração divina.

Em Gênesis 4.21 está escrito o seguinte: “O nome de seu irmão era Jubal; este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta”.

Na tradição cristã, anjos tocando harpas representam harmonia e paz celestial. O som suave da harpa simboliza a serenidade divina e a conexão com o sagrado.

Assim como a harpa, a lira representa melodia e harmonia. Na tradição hebraica, era usada em salmos e louvores. Anjos tocando lira simbolizam devoção e celebração

cítara é semelhante à harpa, com um som doce e melodioso. Associada a cânticos de louvor, simboliza o êxtase espiritual e a alegria celestial.

Na Bíblia, as trombetas anunciam eventos importantes e são associadas ao juízo final. Anjos tocando trombetas simbolizam proclamação e poder divino.

Hoje a trombeta é utilizada em orquestras, bandas marciais e música popular, principalmente no jazz e no gospel, para marcar presença e solenidade.

A flauta é associada à suavidade e pureza, representando a voz do espírito. Na tradição bíblica, é mencionada em celebrações e momentos de alegria (Gênesis 4:21). Anjos tocando flauta simbolizam harmonia e comunicação divina.

Hoje a flauta é utilizada em diversos gêneros musicais, desde a música clássica até o jazz e a música folclórica. Seu som suave é apreciado em solos melódicos e em composições orquestrais para criar atmosferas leves e emocionais

O tamborim representa celebração e júbilo. Na tradição bíblica, é tocado em festas religiosas e vitórias. Simboliza alegria e movimento divino.

Hoje o tamborim é comum na música popular e religiosa, incluindo samba e gospel, usado para marcar ritmos animados e festivos.

O saltério é um instrumento de cordas dedilhadas usado nos salmos de Davi. Representa oração e louvor contínuo. É associado à meditação e espiritualidade.

