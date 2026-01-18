‘Cidade Imperial’, Petrópolis une história, natureza e circuito cervejeiro

Localizada a apenas 60 km da cidade do Rio de Janeiro, Petrópolis foi fundada por Dom Pedro II em 1843 como residência de verão da Família Imperial Brasileira.Por Flipar
Conhecida como “Cidade Imperial”, Petrópolis ostenta um rico patrimônio histórico e cultural, além de belas paisagens montanhosas da Região Serrana e um clima ameno que a tornam um destino turístico atemporal.
Entre as várias atrações da cidade está o Palácio Imperial, antiga morada de Dom Pedro II e Teresa Cristina. O lugar conta com uma arquitetura imponente e detalhes luxuosos que revelam o esplendor da monarquia brasileira.
Por dentro, dá para explorar a história da cidade e seus ilustres habitantes através de um vasto acervo de objetos históricos, artes e documentos.
Além do Museu Imperial, Petrópolis tem outros importantes pontos turísticos, como o Museu Casa de Santos Dumont, o Palácio de Cristal que aparece nessa foto, e o Museu de Cera.
Construído entre 1941 e 1944, o Palácio Quitandinha, foi concebido originalmente como um hotel-cassino de luxo e hoje é uma das atrações do caminho de entrada da cidade.
Outra opção turística são as trilhas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que contam com cachoeiras cristalinas e a rica fauna e flora da Mata Atlântica.
A Catedral de São Pedro de Alcântara, que abriga o mausoléu de Dom Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina, é outro dos cartões-postais famosos de Petrópolis.
Petrópolis é repleta de casarões e palacetes históricos, muitos dos quais foram transformados em pousadas, restaurantes e centros culturais.
Por conta das suas diversas atrações turísticas e do seu clima serrano, Petrópolis é um dos principais motores econômicos do Rio de Janeiro, recebendo milhares de turistas todos os anos.
Próximo do Centro de Petrópolis, o distrito de Itaipava também costuma receber eventos, shows e conta com vários restaurantes bem avaliados.
Em 28 de maio de 2024, Petrópolis recebeu o título de Berço Imperial da Cerveja, o que destaca a importância histórica da cidade na produção da bebida.
Petrópolis, aliás, é lar da primeira cervejaria do Brasil, a Bohemia, fundada em 1853. E a cerveja também é um atrativo turístico. As pessoas costumam participar de circuito cervejeiro para conhecer fábricas na cidade.
Esse não foi a primeira vez que Petrópolis ganhou reconhecimento por suas tradições cervejeiras. Em 2017, a cidade foi nomeada a Capital Estadual da Cerveja por uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
Petrópolis abriga várias feiras de cerveja ao longo do ano e também é lar de uma grande festa que celebra a cultura alemã no Brasil, a Bauernfest, que acontece sempre entre os meses de junho e julho.