Gado introduzido em ilha do Oceano Índico se adaptou a condições inóspitas, mas acabou sendo abatido

A Ilha Amsterdã, localizada no sul do Oceano Índico, abrigou uma população surpreendente de gado selvagem, descendente de animais abandonados no século 19.

Wikimedia Commons/Antoine Lamielle

ReproduÃ§Ã£o/FranÃ§ois Colas/Fourni par l'auteur

Apesar do pequeno número inicial, o gado prosperou, chegando a quase 2 mil animais.

Reprodução/François Colas/Fourni par l'auteur

Apesar das condições inóspitas — clima severo, ventos fortes, chuvas frequentes e ausência de fontes permanentes de água —, os animais sobreviveram por mais de um século.

Wikimedia Commons/Fernando Losada Rodríguez

Estudos genéticos mostraram que o gado permaneceu saudável, sem acúmulo de mutações prejudiciais ou perda significativa de diversidade genética.

Wikimedia Commons/Llorenzi

Também revelaram que o gado selvagem da Ilha Amsterdã descendia de duas populações distintas: gado taurino europeu (75%, semelhante à raça Jersey – foto) e zebu do Oceano Índico (25%).

Wikimedia Commons/Richard Bartz, Munich Makro Freak

Essa composição sugere que os animais introduzidos em 1871 foram selecionados a partir de raças presentes na Ilha da Reunião, onde cruzamentos entre bovinos europeus e zebus eram comuns.

Wikimedia Commons/Berrucomons

A adaptação bem-sucedida à ilha se deve em parte à pré-adaptação climática do gado Jersey, já que as condições da Ilha de Jersey (seu local de origem) são semelhantes às da Ilha Amsterdã.

Wikimedia Commons/Antoine Lamielle

A pesquisa refutou a hipótese de “nanismo insular”, mostrando que os animais já eram naturalmente pequenos, e identificou genes ligados ao sistema nervoso como fundamentais na adaptação comportamental e social da espécie.

Wikimedia Commons/Manfred Werner (Tsui)

O gado desenvolveu uma organização social complexa, com comportamentos selvagens, auxiliados por mutações genéticas herdadas dos animais originais.

Wikimedia Commons/Diego Tirira

Em 2010, toda a população de gado selvagem da Ilha Amsterdã foi abatida, apesar de seu valor científico e adaptação única.

Wikimedia Commons/Flocci Nivis

A justificativa foi a proteção de espécies endêmicas, como o albatroz-de-Amsterdã e a planta Phylica arborea, embora o gado já estivesse confinado a uma área restrita desde a década de 1990, sem contato direto com essas espécies.

Wikimedia Commons/Antoine Lamielle

A decisão de eliminar o gado foi tomada sem ampla consulta científica e sem coleta de amostras biológicas, gerando críticas de especialistas que alertavam para a importância da biodiversidade doméstica e para o potencial evolutivo desses animais.

Wikimedia Commons/Jjron, edited by Fir0002

Curiosamente, enquanto o gado – que fazia o controle da vegetação inflamável – foi eliminado imediatamente, espécies invasivas comprovadamente mais daninhas como ratos e gatos só começaram a ser combatidas em 2024.

Wikimedia Commons/Antoine Lamielle

A ironia se tornou trágica quando, anos depois, um grande incêndio na ilha evidenciou o papel preventivo que o gado exercia ao conter o avanço da vegetação.

Wikimedia Commons/Antoine Lamielle

A Ilha Amsterdã é uma pequena ilha vulcânica localizada no sul do Oceano Índico, pertencente às Terras Austrais e Antárticas Francesas.

NASA

Com cerca de 55 km², ela é isolada e desabitada permanentemente, exceto por cientistas e técnicos da base Martin-de-Viviès.

Wikimedia Commons/Antoine Lamielle

A paisagem da ilha é marcada por falésias, pradarias e vegetação rasteira, sendo um importante refúgio ecológico.

Wikimedia Commons/Antoine Lamielle

