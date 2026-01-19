Saiba mais sobre Amy Madigan, atriz que venceu Ariana Grande em premiação

Amy Madigan conquistou o Critics Choice Awards 2026, no domingo 4/1, com “A Hora do Mal”, ao vencer na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante pelo papel de tia Gladys. Esta, aliás, foi a primeira vez em que a atriz recebeu – e venceu – uma indicação na referida premiação.Por Flipar
Ela desbancou as atrizes Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, de “Valor Sentimental”, Ariana Grande, de “Wicked: Parte 2” – gerando burburinho de fãs nas redes sociais – , Wunmi Mosaku, de “Pecadores”, e Teyana Taylor, de “Uma Batalha Após a Outra”.
O papel em “A Hora do Mal” (2025) também rendeu a Amy uma indicação ao Globo de Ouro 2026 na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. O prêmio no Critics Choice Awards 2026, aliás, conecta sua história atual às raízes de uma trajetória que começou em sua cidade natal.
Nascida em 11 de setembro de 1950, em Chicago, no estado de Illinois, Amy é filha de Dolores Hanlon, atriz amadora de teatro comunitário, e do jornalista John J. Madigan. Assim, cresceu em ambiente culturalmente rico e passou a se interessar por música e teatro ainda no ensino médio.
Antes de seguir carreira artística, contudo, ela se formou em Filosofia pela Marquette University, em 1972. Sua base intelectual reforçou consideravelmente a profundidade que levaria aos palcos e telas.
Amy Madigan estudou música e chegou a cantar em bandas, o que a permitiu ganhar experiência musical que lhe deu ritmo e presença de palco. Logo, migrou para o teatro, onde desenvolveu sua técnica dramática. E, com isso, abriu caminho para o cinema.
Sua estreia cinematográfica ocorreu nos anos 1980, período fértil para novos talentos. Ela chamou atenção pela naturalidade e força interpretativa. Esses primeiros papéis revelaram sua versatilidade e, assim, ela rapidamente se consolidou em Hollywood.
Em 1984, brilhou em “Ruas de Fogo”, filme ‘cult’ que marcou sua carreira. O papel, um divisor de águas, mostrou sua capacidade de transitar entre ação e drama, além de ampliar sua visibilidade internacional.
Em 1989, Amy participou de “Campo dos Sonhos”, ao lado de Kevin Costner. O filme se tornou clássico e sua atuação foi elogiada pela crítica, o que reforçou sua imagem de atriz sólida.
Casada com o ator Ed Harris desde 1983, Amy Madigan construiu uma vida artÃstica e pessoal intensa. Juntos, formam um dos casais mais sÃ³lidos de Hollywood. A parceria fortaleceu ambos em suas carreiras.
Amy transitou entre cinema, teatro e televisão, o que ampliou seu repertório e público, encantado pela diversidade da atriz. Cada meio trouxe novos desafios e conquistas em uma carreira marcada pela pluralidade.
Ao conquistar o Critics Choice Awards pela interpretação de tia Gladys em “A Hora do Mal”, longa do roteirista e diretor Zach Cregger, Amy revelou sua força dramática. A performance no filme de terror, aliás, foi considerada arrepiante e memorável.
No palco, Amy agradeceu ao elenco e à equipe em um discurso que destacou a importância da colaboração. Reforçou sua paixão pela arte e emocionou público e crítica com uma vitória que mandou recado: veteranos ainda têm espaço em Hollywood. O prêmio traduz a valorização da experiência, além de inspirar novas gerações de artistas.
Amy representa a força das atrizes que abriram caminho nos anos 1980. Sua trajetória mostra resistência em um mercado competitivo. Um legado que fortalece a presença feminina no cinema e, portanto, é símbolo de representatividade.
Além de “A Hora do Mal”, Amy segue ativa em projetos variados. Cada novo papel reafirma sua vitalidade artística marcada por intensidade e autenticidade. Ao transmitir, ainda, emoção com naturalidade – característica que a diferencia de muitos colegas –, se mantém fortemente relevante na indústria cinematográfica.
Além da carreira de atriz, Amy é produtora. Já na vida familiar exerce a função de mãe e esposa dedicada, o que complementa sua trajetória artística. Tal dimensão humana reforça sua imagem pública positiva, afinal, ela é extremamente admirada também fora das telas.
De Chicago ao Critics Choice 2026, Amy Madigan percorreu caminho brilhante. Sua vitória em “A Hora do Mal” conecta passado e presente. Assim, a atriz prova e comprova que talento não envelhece.